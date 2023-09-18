В базе данных SiSoft появился процессор Ryzen Threadripper 7995WX с 96 ядрами и 384 МБ кэш-памяти третьего уровня.

Используя платформу Storm Peak и разъем SP5/SP6, эти высокопроизводительные процессоры для рабочих станций будут поддерживать многие возможности семейства Epyc Genoa, включая поддержку 8-канальной памяти.

реклама

Ryzen Threadripper PRO 7995WX оснащен 96 ядрами Zen 4 на 12 ПЗС-матрицах, каждая из которых имеет 32 МБ кэш-памяти третьего уровня. В результате получается 96 МБ (1 МБ на ядро) кэша L2 и 384 МБ кэш-памяти L3. Было замечено, что процессор работал на пиковой одноядерной частоте 5,14 ГГц.

Флагман Storm Peak будет использовать 8-канальную память и 128 линий PCIe Gen 5 на разъеме SP6. Что касается производительности, мы ожидаем прироста до 70% по сравнению с существующим флагманом TR PRO 5995WX за счет дополнительных 32 ядер и более высокого IPC.

Также появился скриншот Zen 4 Threadripper (через Yuuki_AnS). Речь идет о процессоре Ryzen Threadripper PRO 7985WX. Он имеет TDP 350 Вт и 64 ядра.