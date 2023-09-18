Демонстрирующие 249-граммовый преемник дрона DJI Mini 3

Хотя до сих пор неясно, каковы характеристики Mini 4 Pro, есть предположение, что он будет поддерживать протокол OcuSync 4.0, который должен обеспечивать дальность действия до 20 км при передаче видео FHD.

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Помимо этого, мало что известно, кроме слухов о цене, которая начинается с 799 евро. Контроллер управления увеличивает цену дрона до 999 евро, а комплект Fly More Combo с запасными аккумуляторами и пропеллерами будет стоить 1129 евро. Мы также ожидаем, что этот дрон появится в продаже вскоре после 22 сентября на сайте DJI.