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Розничные списки раскрывают цены на обновленные процессоры Intel 14-го поколения Raptor Lake
Продавец в Канаде опубликовал списки еще не выпущенных процессоров Intel Core 14-го поколения "Raptor Lake Refresh".

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Следует иметь в виду, что Intel еще не анонсировала линейку процессоров следующего поколения. В этом случае любые предварительные сведения о ценах не следует воспринимать как окончательныке. Тем не менее, вполне возможно, что Intel официально представит свою линейку 14-го поколения во время мероприятия Intel Innovation на следующей неделе.

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На PC-Canada опубликовано как минимум полдюжины SKU, самым дорогим из которых является Core i9-14900K. Розничный продавец выставил его за 833,99 канадских долларов. Это примерно на 3% выше прейскурантной цены Core i9-13900K того же продавца. Упомянутая цена составляет около 616,77 долларов США. Для сравнения: Amazon снизил цену Core i9-13900K до $551,99, что ниже стандартной цены в $629,99.

Очевидно, что сделать какие-либо выводы из сравнения цен одного ритейлера с другим проблематично, особенно когда речь идет о двух валютах. Более важный вывод заключается в том, что если список канадского ритейлера верен, Core i9-14900K будет продаваться по немного более высокой цене, чем Core i9-13900K, который он заменяет.

Вот как выглядят цены на остальные модели процессоров 14-го поколения, а также процентное увеличение стоимости по сравнению с моделями 13-го поколения, которые они заменяют:

Продавец перечисляет варианты "K" (разблокированный множитель) и «KF» (разблокированный множитель + отключенная интегрированная графика).

Похоже, что новые флагманские процессоры по сравнению с 13-м поколением обеспечат пользователям более высокую тактовую частоту и, как следствие, лучшую производительность. 

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#intel #raptor lake refresh
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