реклама
Последняя утечка документов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) произошла от Powercolor, которая подала список со многими моделями видеокарт. В основном в нем карты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. Однако в списке есть некоторые сюрпризы, такие как Radeon RX 7600 XT - SKU не анонсированный на сегодняшний день ни AMD, ни Powercolor.
реклама
Если мы будем следовать номенклатуре, которая подразумевает, что эти карты будут будут обладать более высокой производительностью по сравнению с существующей Radeon RX 7600, возможно версия XT будет использовать сильно урезанные процессоры Navi 32. Именно эти чипы составляют основу Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT.
Navi 32 использует конструкцию чиплета с одним графическим кристалом GCD, и несколькими MCD, каждый из которых обеспечивает 16 МБ кэша и 64-битный интерфейс памяти GDDR6. В RX 7800 XT имеется четыре MCD, что обеспечивает 256-битную шину памяти, а в RX 7700 XT - три для 192-битной шины. Карта емкостью 10 ГБ потребует от AMD отключения половины интерфейса на одном MCD, чтобы обеспечить 160-битную шину, чего мы до сих пор не видели ни в одной существующей моделей. Карта емкостью 12 ГБ будет иметь три полных MCD, как и RX 7700 XT.
В этой заявке также примечательно наличие Radeon RX 6750 GRE, еще одной модели, о которой AMD официально не объявила. Эти карты имеют 12 ГБ видеопамяти, как и существующая RX 6750 XT, поэтому неясно в чем будет разница, исходя только из этой утечки. Предыдущие карты "GRE" были в основном эксклюзивными для Китая; однако вполне возможно, что Powercolor выведет RX 6750 GRE на другие рынки.