Согласно утечки Radeon RX 7600 XT будет поставляется с двумя разными объемами памяти: одна модель с 10 ГБ, а другая с 12 ГБ. Помимо очевидного наличия дополнительной видеопамяти, это также означает, что карта емкостью 12 ГБ будет иметь более высокую пропускную способность памяти, что может оказать заметное влияние на производительность.

Последняя утечка документов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) произошла от Powercolor, которая подала список со многими моделями видеокарт. В основном в нем карты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. Однако в списке есть некоторые сюрпризы, такие как Radeon RX 7600 XT - SKU не анонсированный на сегодняшний день ни AMD, ни Powercolor.

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Если мы будем следовать номенклатуре, которая подразумевает, что эти карты будут будут обладать более высокой производительностью по сравнению с существующей Radeon RX 7600, возможно версия XT будет использовать сильно урезанные процессоры Navi 32. Именно эти чипы составляют основу Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT.

Navi 32 использует конструкцию чиплета с одним графическим кристалом GCD, и несколькими MCD, каждый из которых обеспечивает 16 МБ кэша и 64-битный интерфейс памяти GDDR6. В RX 7800 XT имеется четыре MCD, что обеспечивает 256-битную шину памяти, а в RX 7700 XT - три для 192-битной шины. Карта емкостью 10 ГБ потребует от AMD отключения половины интерфейса на одном MCD, чтобы обеспечить 160-битную шину, чего мы до сих пор не видели ни в одной существующей моделей. Карта емкостью 12 ГБ будет иметь три полных MCD, как и RX 7700 XT.

В этой заявке также примечательно наличие Radeon RX 6750 GRE, еще одной модели, о которой AMD официально не объявила. Эти карты имеют 12 ГБ видеопамяти, как и существующая RX 6750 XT, поэтому неясно в чем будет разница, исходя только из этой утечки. Предыдущие карты "GRE" были в основном эксклюзивными для Китая; однако вполне возможно, что Powercolor выведет RX 6750 GRE на другие рынки.