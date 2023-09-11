Если Apple будет придерживаться текущего графика выпуска, сделка означает, что модемы Qualcomm 5G найдут свое применение в iPhone 16, iPhone 17 и iPhone 18.

Эта сделка является большой победой для Qualcomm, хотя Apple продолжает искать способы разработки как можно большего количества оборудования собственными силами. Одним из примеров является то, что Apple отказалась от использования процессоров Intel x86 для своих устройств Mac, включая ноутбуки MacBook и настольные компьютеры Mac Pro, в пользу собственного Apple Silicon на базе Arm. Например, Mac Pro последнего поколения оснащен процессором Apple M2 Ultra с 24-ядерным процессором (16 производительных ядер и 8 эффективных ядер), 60-ядерным графическим процессором и 32-ядерным процессором Neural Engine и пропускной способностью памяти 800 ГБ/с.

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Примечательно, что Apple приобрела модемный бизнес производителя микросхем за 1 миллиард долларов в 2019 году. В то время Apple выразила надежду по поводу притока интеллектуальных и инженерных талантов, который сопровождал эту сделку.

Qualcomm подтвердила, что условия расширенной сделки по модемам 5G аналогичны ее предыдущему соглашению с Apple. Эти подробности официально не известны, хотя по некоторым оценкам, продажи модемов Qualcomm компании Apple в прошлом году превысили 7 миллиардов долларов, что составляет значительную часть ее общего дохода.