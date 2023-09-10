Неудивительно, что это самый успешный запуск игры Bethesda за все время.

Хотя долгое ожидание игроков вероятно является основной причиной успеха Starfield, сам игровой рынок радикально расширился с момента запуска Fallout 4. Игры не просто выросли как хобби - доходы от игр превосходят фильмы, телевидение и музыку вместе взятые, но все больше и больше людей играют в то, что раньше считалось "хардкорными" играми, во многом благодаря пандемии COVID-19. Люди, от которых вы раньше такого не ожидали, стали играть в такие игры как Baldur's Gate 3 или Starfield и скупают новые игры с впечатляющим энтузиазмом.

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Число игроков Starfield также выиграет от того, что игра с первого дня находится в сервисе Microsoft Game Pass. Любой, кто загружает и запускает игру бесплатно на Game Pass, попадает в число этих шести миллионов игроков, так что это число не совсем соответствует шести миллионам продаж. Тем не менее, привлечь так много игроков через день после релиза - это значимое достижение.