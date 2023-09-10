Согласно анонимным источникам, новый Switch может запускать Final Fantasy VII Remake примерно так же легко, как PlayStation 5.

Во многом такую возможность обеспечивают DLSS 3 и генерация кадров, поскольку интерполированные кадры могут значительно повысить частоту кадров, а DLSS позволяет снизить разрешение рендеринга. Ожидается, что графический процессор будет иметь от 12 до 16 потоковых мультипроцессоров, каждый из которых в чипе Ada Lovelace содержит по 128 ядер, что в общей сложности составляет от 1536 до 2048 ядер CUDA. Однако сравните это с 3072 ядрами CUDA на GeForce RTX 4060, и мы ясно увидим, что Nintendo не собирается конкурировать с ПК. Но тем не менее, скорее всего Nintendo предложит самый мощный портативный компьютер на момент запуска.

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В общей сложности ожидается, что преемник Switch будет иметь по паре ядер Arm Cortex X4 и Cortex A720, подкрепленных квартетом ядер Cortex A520, графическим процессором SM Ada Lovelace с 12–16 мыльтипроцессорами и 12 - 16 ГБ памяти LPDDR5. Зная, что Apple M2 Pro MacBook Pro имеет пропускную способность памяти 200 ГБ/с на 128-битной шине памяти, мы надеемся, что Switch 2 будет примерно на уровне 150–200 ГБ/с, предполагая 96-битную шину для 12 ГБ памяти или 128-битную для 16 ГБ. Это было бы революцией по сравнению с нынешним Switch, но при этом потенциально могло бы вписаться в температурный и энергетический профиль портативной консоли. В утечке упоминается, что SoC может быть изготовлен MediaTek.