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Новое аппаратное устройство Valve только что получило сертификацию в Южной Корее
Об этом сообщил блогер и ютубер Брэд "SadlyItsBradley" Линч. И возможно это девайс является новой Steam Deck.

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В сертификации отмечается, что девайс получающий сертификацию, является "специальным беспроводным устройством с низким энергопотреблением", которое работает в диапазоне частот 5 ГГц и имеет модуль беспроводной локальной сети. Упомянутому устройству также присвоено название модель "1030", что на первый взгляд не говорит ни о чем. Однако Линч отмечает, что VR-гарнитура выпущенная в 2019 году Valve, имела название модели 1007, а Steam Deck - 1010.

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В конечном счете, это небольшой объем информации, но мы можем предполагать, что это  спецификации обновленной Steam Deck. Ранее в этом году мы обозначили, что людям возможно придется ждать Steam Deck 2, примерно два или три года, прежде чем будет разумно выпустить обновление. Мы не ожидали увидеть сертификацию продукта, находящегося так далеко от выпуска.

Более интересная мысль заключается в том, что Valve возможно снова работает над устройством виртуальной реальности. В июле мы отмечали, что продажи Valve Index снизились, а рынок немного просел. В сочетании с относительно недавним набором сотрудников в команды разработчиков аппаратного обеспечения в Valve нетрудно ожидать, возможно еще одной VR-гарнитуры от компании.

Независимо от того, какое именно устройство разрабатывает Valve, возможно, скоро мы услышим о нем некоторые официальные новости. Пользователь X @Fimre77 посчитал, что у Steam Deck от сертификации до запуска прошло 92 дня, а у Valve Index - всего 49 дней.

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#valve #steam deck
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