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Процессоры Intel Core Ultra Meteor Lake имеют до 16 ядер и тактовую частоту 5,1 ГГц
Предполагаемые характеристики трех высокопроизводительных процессоров Intel Core Ultra 1-го поколения Meteor Lake были изложены китайским техническим консультантом Golden Pig Upgrade Package (GPUP). В рамках отдельного исследования кто-то проводил тестирование неанонсированных ноутбуков HP, оснащенных одними из первых чипов Intel Core Ultra.

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Размышляя над утечкой GPUP, технический консультант предоставил некоторые интересные подробности о Core Ultra 7 155H, Core Ultra 7 165H и Core Ultra 9 185H. Мы ожидаем, что все эти мобильные чипы серии H будут иметь шесть высокопроизводительных ядер + восемь эффективных ядер + два эффективных ядра, расположенных в SoC – и следовательно 22 потока. Если данные GPUP верны, эти чипы будут иметь следующие характеристики:

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Некоторое совпадение данных GPUP, приведенных выше, и нескольких утекших результатов Geekbench помогает нам составить более четкую картину предстоящих характеристик и производительности Meteor Lake. В среду кто-то протестировал в Geekbench новый ноутбук HP Spectre x360 2-в-1. Судя по результату, в нем был установлен процессор Intel Core Ultra 7 155H. Его характеристики соответствуют приведенной выше утечке, то есть у него было 16C/22T и базовая тактовая частота 3,80 ГГц.

Другая система, предполагаемый игровой ноутбук HP Omen Transcend, по-видимому, оснащена процессором Intel Core Ultra 5 125H. Этот чип более низкого уровня серии H отличается от вышеперечисленных тем, что имеет всего четыре P-ядра. Geekbench определяет его как процессор 14C/18T. Также несколько снижена базовая частота - 3,6 ГГц. Мы не удивлены тем, что в целях экономии у него нет Smart Cache.

Вам может быть интересно, насколько хороши результаты Geekbench по сравнению с имеющимися в настоящее время конкурентами. Показатель 2346 немного лучше, чем у настольного процессора Alder Lake Core i7-12700F в официальных таблицах рейтинга результатов Geekbench. Если мы сравним показатели многоядерности, аналогичные 12853 (показатель близок к Core Ultra 7 155H), результат будет находиться между Core i5-13600 и Core i7-12700KF в официальных диаграммах Geekbench.

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#meteor lake #intel core ultra
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Отправить танк в зону боевых действий и думать, что он неуязвим - это идиотизм 80 уровня. И с такими суждениямм у запада нет шансов на победу 👆😉
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