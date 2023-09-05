Видеокарта имеет кулер с двумя вентиляторами и ширину 2,5 слота, в комплект также входит бэкплейт.

Хотя Sapphire пока не предоставила какой-либо явной информации о частоте, она должна соответствовать стандартной 1800 МГц и повышенной 2430 МГц.

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Покупаете ли вы эталонный дизайн RX 7800 XT у Sapphire или напрямую у AMD, не имеет значения, за исключением возможной разницы в гарантийном сроке. Модель Sapphire, скорее всего, появится в популярных магазинах, и цена будет несколько колебаться. Однако для большинства игроков это, вероятно, актуально лишь в ограниченной степени, поскольку спрос на эталонную версию, вероятно, будет довольно низким. Именно по этой причине AMD отказалась от эталонной конструкции (MBA) для Radeon RX 7700 XT.

Впрочем, предлагаемый вариант MBA не будет конкурировать с остальным ассортиментом продукции Sapphire: ожидаемые модели серий Nitro, Pure и Pulse все равно появятся, так что выбор есть и в нижнем, и в верхнем ценовом сегменте. По крайней мере цена продукта может быть аргументом в его пользу: в прошлом эталонные образцы иногда предлагались очень дешево. Это сделало их хорошим вариантом для игроков, которые все равно хотели заменить кулер.