Суть в том, что вам нужно убить персонажа-компаньона Shadowheart и поместить ее тело в ящик.

Затем вы поджигаете коробку, из-за чего в игре происходит баг. Если вы сделаете это в нужное время, вы можете пропустить весь Акт II до конца, но это только часть трюка.

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Спидраннерам, использующим этот метод, также необходимо выбрать волшебника Гейла в качестве своего персонажа, а не создавать собственного героя. Это дает игрокам ранний доступ к двум важным заклинаниям: падению пера и усиленному прыжку. Эти способности помогают Гейлу избегать боя, что позволило спидранеру ИмТайилу добраться до входа во второй акт за считанные минуты. После чего упомянутый баг переносит Гейла к финальной схватке во втором акте. Гейл взорвет себя с помощью встроенной бомбы вместе с боссом. Игра окончена, и на экране мерцают титры – спустя 3 минуты 57 секунд.