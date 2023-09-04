Снова и снова появляются сообщения о поддельных процессорах, в которых более дешевый процессор снабжен маркировкой более дорогого.

Как правило, при подобных аферах с процессорами меняют встроенный теплораспределитель (IHS), то есть внешнюю металлическую крышку процессора. Недорогие процессоры Pentium или Celeron обычно снабжены теплораспределителями высокопроизводительных процессоров Intel i9 или новая маркировка наносится с помощью лазерной гравировки.

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Недавно пользователь Reddit "Much_Designer_8417" купил на Amazon процессор Core i9 13900K, помеченный как новый, который после установки оказался i7 13700K, хотя маркировка на распределителе тепла утверждала иное. В тестировщике CPU-Z процессор четко идентифицировал себя как 13700K, включая уменьшенное количество ядер до 8 эффективных и 8 производительных, а также уменьшенную тактовую частоту.

По данным Videocardz, большинство поддельных процессоров основаны на модификации встроенного распределителя тепла. Зачастую сначала шлифуется поверхность теплоотвода, а затем на него наносится лазерная гравировка с вымышленными названиями и номерами SKU.

Гравируются либо процессоры одной серии, либо совершенно разные SKU, но иногда на теплораспределитель наклеивается только наклейка или теплоотвод ставится на пустую плату.

Если вам не повезло и вы стали жертвой мошенничества с процессором, обязательно задокументируйте ситуацию с помощью фотографий и программных инструментов, которые сообщают характеристики процессора, как это сделал пользователь Reddit в этом отчете. После чего следует немедленно связаться со службой поддержки клиентов по месту покупки поддельного процессора. Продавец обычно также должен возместить уже оплаченные расходы на доставку.