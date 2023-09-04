на момент составления отчета его загрузили более 166 600 раз и просмотрели полмиллиона человек

Этот мод от PureDark заменяет апскейлер AMD FidelityFX Super Resolution 2.2 на NVIDIA DLSS 2 с использованием Streamline. Поскольку оба модуля повышения дискретизации требуют одних и тех же входных данных, требуется просто обновить данные алгоритма.

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Установка довольно проста. Вам необходимо скопировать мод в базовую папку игры, а файл PDPerfPlugin.dll в папку mods/UpscalerBasePlugin. После этого необходимо загрузить файл NVIDIA DLSS .dll (nvngx_dlss.dll) и скопировать его в ту же папку.

Чтобы включить DLSS 2 или XeSS с использованием того же метода, в игре необходимо включить FSR 2. Вместо настроек качества DLSS вы можете контролировать качество масштабирования, изменяя процент разрешения рендеринга.

DLSS 3.5 можно включить таким же образом. Вам просто нужно скачать DLL-файл DLSS 3.5 и поместить его в папку UpscalerBasePlugin. Судя по первоначальным впечатлениям, DLSS 3.5 выглядит намного лучше, чем FSR 2.2, несмотря на более чем двукратное увеличение производительности.

В сообщении в Twitter/X Intel Graphics обратила внимание на обновление драйвера, заявив, что оно "решает многие функциональные проблемы, включая увеличенное время загрузки" в Starfield. Intel также заявила, что ее команда драйверов усердно работает над "дальнейшими улучшениями стабильности и производительности" к запуску игры на этой неделе.



