несмотря на то, что она на 650 долларов дешевле

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Следующая крупная ролевая игра от Bethesda Starfield находится в раннем доступе для всех кто готов выложить за нее 100 долларов. Несмотря на отсутствие трассировки лучей, это симпатичная игра. В отличие от предыдущих игр Xbox Game Studio, это партнерская игра AMD, в которой FSR 2 реализована с первого дня. К счастью, большинству из нас не понадобится апскейлер, поскольку игра довольно хорошо работает на большинстве аппаратных средств.

Журналисты протестировали Starfield на самых быстрых видеокартах NVIDIA и AMD (с Core i9-13900KF и 32 ГБ памяти DDR5-6000) и получили интересные результаты. Игра работает намного лучше на картах Radeon (что неудивительно), а предложения GeForce по аналогичной цене заметно медленнее во всех разрешениях. Прежде чем мы начнем, помните, что в такой масштабной игре с открытым миром, как Starfield, производительность будет существенно различаться от сцены к сцене.

Некоторые области будут более привязаны к процессору, что уменьшит (или устранит) разницу в производительности между различными графическими процессорами. Журналисты записали частоту кадров в стартовой зоне игры. Из-за большого количества теней, окружающего освещения и непрямого освещения их графические процессоры были полностью загружены при разрешении 4K, часто приближаясь к пиковому TBP.

AMD Radeon RX 7900 XTX - самая быстрая карта в этой игре: она выдает 108 кадров в секунду при разрешении 4K Ultra с минимумом 83 кадра в секунду, что является солидным и стабильным результатом. NVIDIA GeForce RTX 4090 занимает второе место со средним показателем 106 FPS и минимальным 81 FPS. Вы не увидите, чтобы графический процессор за 959 долларов превосходил флагман за 1599 долларов каждый день. Radeon RX 7900 XT выдает 89 кадров в секунду при минимальном показателе 65,6 кадров в секунду. Наконец, RTX 3080 Ti выдает 60 FPS с минимумом в 45 FPS.

На сегодняшний день Radeon RX 7900 XTX предлагает самую плавную производительность: разница во времени между 92% значений времени кадра составляет менее 2 мс. RTX 4090 - 82%, а 7900 XT - 86-87%. Тем не менее, последний работает с разницей в 8 мс дольше, чем любой другой графический процессор.

Несмотря на небольшую загрузку процессора, Radeon RX 7900 XTX сохраняет и расширяет свое преимущество над GeForce RTX 4090 при разрешении 1440p. Первый имеет среднюю скорость 162,6 FPS, а второй ограничен 154,3 FPS. RX 7900 XT за 750 долларов почти так же быстр, как RTX 4090 (1599 долларов), благодаря более высокой нагрузке на процессор и отсутствию драйверов GeForce GameReady. RTX 3080 Ti немного медленнее конкурентов, в среднем менее 100 FPS.

Starfield доводит до предела даже самые быстрые графические процессоры (по крайней мере, по мощности). Radeon RX 7900 XTX потребляет в среднем около 350 Вт при пиковом уровне 468 Вт. Средняя мощность GeForce RTX 4090 составляет 410 Вт с верхним пределом в 435 Вт. Средняя мощность RX 7900 XTX составляет более 300 Вт, а у RTX 3080 Ti - 350 Вт.