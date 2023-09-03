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Искусственный интеллект победил чемпионов мира по гонкам на дронах
Система искусственного интеллекта Swift, победившая пилотов-людей, также имеет реальные применения, такие как мониторинг окружающей среды и реагирование на стихийные бедствия.

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Устройства с поддержкой искусственного интеллекта, побеждающие людей, не являются чем-то новым. IBM Deep Blue выиграла шахматный матч у Гари Каспарова еще в 1996 году, а AlphaGo от Google одержала победу над чемпионом Ли Соделом в Го в 2016 году. Однако многие не ожидали, что дрон, управляемый искусственным интеллектом, победит некоторых из людей чемпионов. Дрон управляемый ИИ, выиграл несколько гонок у трех чемпионов мира по гонкам на дронах с видом от первого лица (FPV).

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"Физические виды спорта более сложны для ИИ, потому что они менее предсказуемы, чем настольные или видеоигры", - объяснил Давиде Скарамуцца, руководитель группы робототехники и восприятия в Цюрихском университете и капитан команды по гонкам на дронах. Он продолжил: "У нас нет идеальных знаний о дронах и моделях окружающей среды, поэтому ИИ должен изучать их, взаимодействуя с физическим миром".

Чтобы дать некоторое представление о том, насколько сложно было победить, система искусственного интеллекта Swift выиграла гонки, летая на квадрокоптере со скоростью более 100 км/ч. Не так давно дрону, управляемому ИИ, требовалось в два раза больше времени, чтобы пролететь по гоночной трассе, чем дрону пилотируемому человеком, что сделало достижение еще более впечатляющим.

Swift отличается от предыдущих моделей управляемых искусственным интеллектом тем, что он реагирует в режиме реального времени на данные, собранные бортовой камерой. Более ранние модели полагались на внешнюю систему отслеживания положения для точного управления траекториями. Интегрированный блок измерения инерции Swift измеряет ускорение и скорость, поскольку его искусственная нейронная сеть использует данные с камеры, чтобы локализовать дрон в пространстве и обнаружить ворота, расположенные вдоль трека. Все эти данные подаются в блок управления, который также основан на глубокой нейронной сети, которая за доли секунды принимает решения о том, как дойти до финиша как можно быстрее.

Хотя победы дронов управляемых ИИ были впечатляющими, исследователи также отмечают, что хотя Swift и пролетел самый быстрый круг на полсекунды быстрее, чем его соперники-люди, пилоты-люди по-прежнему быстрее адаптируются, когда условия трассы отличаются от тех, в которых обучался ИИ. 

Скарамуцца отметил, что дроны ограничены емкостью встроенной батареи, а возможность заставить их летать быстрее увеличивает их полезность. Более быстрый полет - огромный плюс в таких отраслях как мониторинг лесов, исследование космоса, киноиндустрия и спасательные дроны.

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#дроны #искусственный интелект
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