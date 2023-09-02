Legion Go это игровой портативный компьютер с большим экраном и ОС Windows, оснащенный 8,8-дюймовым дисплеем QHD+ IPS с поддержкой обновления 144 Гц.

Внутри Legion Go находятся самые современные компоненты для портативных устройств: процессор AMD Ryzen серии Z1, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, твердотельный накопитель PCIe Gen4 емкостью до 1 ТБ, плюс поддержка карт памяти microSD до 2 ТБ, аккумулятор 49,2 Втч с функцией быстрой зарядки, и система охлаждения Legion Coldfront позволяющая не перегреваться процессору с TGP 25 Вт.

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Размер Lenovo Legion Go уже несколько отличает его от Steam Deck и его последователей, таких как ROG Ally. Однако устройство делает еще один значительный шаг в сторону от нормы, имея левый и правый съемные боковые контроллеры.



Правый контроллер превращается в устройство, похожее на мышь, одним нажатием переключателя. Многие культовые компьютерные игры лучше всего работают с мышью, поэтому эта инновация в области контроллеров может ознаменовать начало тенденции.

Выбор Lenovo дисплея QHD+ для своего портативного устройства может вызвать недоумение. Встроенная графика AMD хороша, но с современными играми в формате FHD ей трудно справиться. Тем не менее, пользователи Legion Go могут наслаждаться четким масштабированием изображения на этой панели от 800p, где количество кадров в секунду имеет первостепенное значение. Для менее требовательных игр можно использовать FHD или даже QHD+.

Ожидается, что Lenovo Legion Go поступит в продажу с ноября 2023 года по цене от 699 долларов.

Очки Lenovo Легион

Это не умные очки и не очки виртуальной реальности. Над каждым глазом расположен дисплей Full HD (1920 x 1080 пикселей) с частотой 60 Гц, использующий технологию micro OLED. Lenovo заявляет, что вы можете подключить их к любому устройству, которое может выводить данные через USB Type-C с режимом DP Alt. Длина прилагаемого кабеля составляет 1,2 м.

Благодаря своей простоте они совместимы с Windows, Android и MacOS, как и любой другой монитор USB Type-C. Это означает, что они прекрасно работают и с новым Lenovo Legion Go.

В завершение описания устройства в оправе очков есть несколько небольших динамиков "высокого качества". Ваш просмотр будет довольно приватный и изолирующий.

Ожидается, что очки Lenovo Legion поступят в продажу в октябре 2023 года по цене от 329 долларов.