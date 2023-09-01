Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Как GPU следующего поколения cмогут получать более 600 Вт напрямую от материнской платы
Концепция дополнительного разъема на материнской плате называется "GC-HPWR", и у ASUS уже есть рабочие прототипы видеокарт и материнских плат, использующих его.

реклама

Теперь мы знаем немного больше об этом предложении благодаря @momomo_us на Xwitter. Он поделился несколькими страницами из документа со спецификацией разъема GC-HPWR. По сути, разъем состоит из двух частей: одна служит главным образом для того, чтобы видеокарта сообщала материнской плате о своем состоянии и количестве энергии, которая ей требуется, а вторая часть фактически подает питание.

реклама

Это знакомо нам по разъему графического процессора 12VHPWR, который обычно используется на высокопроизводительных видеокартах NVIDIA. Этот разъем имеет двенадцать контактов для питания и отдельные четыре контакта для связи с источником питания. Разъем GC-HPWR по сути представляет собой вилку 12VHPWR, адаптированную к стандартному форм-фактору HPCE.

HPCE означает "High Power Card Edge", и эта конструкция уже давно используется в серверах и суперкомпьютерах для подачи большого количества энергии через разъем на краю карты.

Обратите внимание, что вам все равно придется подключить разъем 12VHPWR к материнской плате. Хотя этот разъем устраняет необходимость в прокладке громоздких жгутов проводов к внешнему краю вашей видеокарты, он не устраняет полностью необходимость в таких кабелях. В конце концов, графический процессор должен откуда-то получать энергию. В первоначальной концепции, которую компания продемонстрировала еще в мае, эта материнская плата имела все дополнительные разъемы питания на задней стороне платы, что удобно для создания аккуратной сборки, но определенно не подходит для обычного компьютерного корпуса.

ASUS, по всей видимости, будет продавать небольшую партию видеокарт и материнских плат с этой конфигурацией, скорее всего парами, но мы не видели никаких упоминаний о ценах или датах их выпуска.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#asus #питание #gc-hpwr
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый разъем GC-HPWR на 600 Вт избавит от необходимости тянуть к видеокарте кабели питания
Патент подтвердил, что беспроводной источник питания видеокарты Asus обеспечивает мощность до 900 Вт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнер продолжает набор сотрудников
22
Немецкая пресса: Германия отказалась от газа из РФ, но в 3 раза нарастила закупку удобрений
+
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
21
Кремль объявляет, что самолет Пригожина, возможно был сбит намеренно
19
В лесах Германии и Австрии появилось много радиоактивных кабанов – откуда в Европе радиация и цезий
15
Пакистан стал заложником санкций США – 146 истребителей JF-17 ждут детали для двигателя РД-93 из РФ
1
Украина модифицировала и уже начала применять крылатую ракету Р-360 «Нептун» с дальностью до 400 км
1
В Эстонии заявили о 10-кратном превосходстве российской артиллерии над украинской
1
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
2
Носимый ПК-рюкзак виртуальной реальности ZOTAC вышел в новой версии с более простой видеокартой
+
Украина уже 3 недели не запускает Storm Shadow – куда ВСУ дели все ракеты от Сунака и Макрона
1
Авиакомпания Korean Air начала взвешивать пассажиров при регистрации на рейс
6
В США строят армию из 2000 ударных дронов под управлением ИИ – ударная мощь F-35 за копейки
2
Испанская пресса восхищена новой ПТУР 9М123 «Хризантема», пробивающей бронелист толщиной 1.2 м
3
В Беларусь прибыл очередной комплект ОТРК «Искандер-М» российского производства
+
Российские пользователи перестали покупать лицензионную Windows – продажи обвалились в 10 раз
12
Bosch рассчитывает на государственную поддержку для запуска производства чипов в Калифорнии
+
Британский парламент впервые признал Тайвань независимым государством
+
Представлен смартфон Fairphone 5 с 10 годами программных обновлений
+
Предполагаемая оценка Radeon RX 7700 XT в 3DMark Time Spy ставит её выше RX 6800
+

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
55
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
40
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
24
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
56
Гиперзвуковая баллистическая ракета "Змеевик" предназначена для поражения надводных целей
1
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
45
Мое субъективно-объективное мнение о мобильных играх
9
Появление в продаже топового Huawei Mate 60 Pro демонстрирует никчёмность санкций США против Китая
1
Starfield - главный багодром 2023 года
30
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+

Сейчас обсуждают

IT
13:37
а этот так называемый мусор 3-го эшелона, часто приносит по 300-500-1000р, в неделю таких сделок около 20
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
Валерий Муравицкий
13:37
Теперь я знаю это и буду спать спокойно.
Собираем топовый игровой ПК для мажоров, выбирая самые лучшие комплектующие
IT
13:35
ахаха ну и что, смотри сегодня 8200 наварил на Юнипро. Я в акциях 3 месяца и вложил 15к, сделал 500 с них, дальше будут иксы. а этот так называемый мусор 3-го эшелона, часто приносит по 300-500-1000р,...
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
cag
13:33
Численность СНГ на 2018г около 300 000 000+ русскоговорящие во всем мире в итоге даже если отнять 150 000 000 жителей РФ то остается половина потенциальных покупателей что примерно равно населению Фр...
Долгожданную Starfield взломали в день релиза – игра вместе с русификатором уже на торрентах
DIP48
13:32
Кстати, вполне можно, картинка кодируется в Base64 — стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII.))) И будут вместо png файла, например, текстовая кракозябра формата txt,...
Создаю экспериментальный репозиторий в GitHub с коллекцией результатов AIDA64 GPGPU
-[]-
13:31
Вот уже западные друзья укропов нашли толерантное название для укропских "мясных штурмов" - "салями". Укропы - можете начинать благодарить западных хозяев за их толерантность, а ведь могли ведь и прос...
Западная пресса: ВСУ используют тактику «салями» для прорыва первой линии обороны армии РФ
Артём Рассказов
13:31
Ну и набрал ты энергомусора)
Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
DIP48
13:30
"прикрутить версию бенча - так БД, создать базу данных с соответствующими полями таблицы, типа картинка, имя бенча, версия и т.д. Всё уже придумано за нас.)
Создаю экспериментальный репозиторий в GitHub с коллекцией результатов AIDA64 GPGPU
DIP48
13:29
Мышцу подкачают)
ВСУ получат первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября
DIP48
13:29
Для музеев в самый раз.)))
ВСУ получат первые 10 танков M1 Abrams в середине сентября
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем