Концепция дополнительного разъема на материнской плате называется "GC-HPWR", и у ASUS уже есть рабочие прототипы видеокарт и материнских плат, использующих его.

Теперь мы знаем немного больше об этом предложении благодаря @momomo_us на Xwitter. Он поделился несколькими страницами из документа со спецификацией разъема GC-HPWR. По сути, разъем состоит из двух частей: одна служит главным образом для того, чтобы видеокарта сообщала материнской плате о своем состоянии и количестве энергии, которая ей требуется, а вторая часть фактически подает питание.

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Это знакомо нам по разъему графического процессора 12VHPWR, который обычно используется на высокопроизводительных видеокартах NVIDIA. Этот разъем имеет двенадцать контактов для питания и отдельные четыре контакта для связи с источником питания. Разъем GC-HPWR по сути представляет собой вилку 12VHPWR, адаптированную к стандартному форм-фактору HPCE.

HPCE означает "High Power Card Edge", и эта конструкция уже давно используется в серверах и суперкомпьютерах для подачи большого количества энергии через разъем на краю карты.

Обратите внимание, что вам все равно придется подключить разъем 12VHPWR к материнской плате. Хотя этот разъем устраняет необходимость в прокладке громоздких жгутов проводов к внешнему краю вашей видеокарты, он не устраняет полностью необходимость в таких кабелях. В конце концов, графический процессор должен откуда-то получать энергию. В первоначальной концепции, которую компания продемонстрировала еще в мае, эта материнская плата имела все дополнительные разъемы питания на задней стороне платы, что удобно для создания аккуратной сборки, но определенно не подходит для обычного компьютерного корпуса.

ASUS, по всей видимости, будет продавать небольшую партию видеокарт и материнских плат с этой конфигурацией, скорее всего парами, но мы не видели никаких упоминаний о ценах или датах их выпуска.