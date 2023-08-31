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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Google показал изображение своего будущего Pixel 8 Pro по ошибке
Соответствующее фото было ненадолго размещено на странице Google Store в разделе "Подписки и услуги Google".

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Внимательный наблюдатель заметит, что этот телефон имеет металлическую окантовку с длинным овальным окном для трех датчиков камеры телефона, которое мы видели на более раннем рендере. Pixel 7 Pro имел отдельное круглое окно для телеобъектива, а Pixel 6 Pro не имел металлического покрытия вокруг камер.

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Также изображение сопровождает текст, который гласит: "Человек принимает звонок на телефоне Pixel 8 Pro в фарфоровом цвете". Совершенно очевидно, что какой-то маркетолог создавал страницу магазина и взял не то изображение из медиатеки. Было бы труднее совершить эту ошибку, когда каждое поколение телефонов Pixel выглядело бы совершенно по-разному, но Pixel 6, Pixel 7, а теперь и Pixel 8 выглядят в чем-то похожими. Вам нужно быть хорошо знакомым с оборудованием, чтобы с первого взгляда отличить их друг от друга. К счастью, такие люди как энтузиаст Android Мишаал Рахман могут это сделать.

Человек на изображении также носит умные часы. Хотя по ракурсу сказать невозможно, вполне возможно, что это Pixel Watch 2. Ожидается, что Google анонсирует новые часы вместе с Pixel 8 и Pixel 8 Pro через несколько месяцев, поэтому было бы странно снимать промо-изображения с новым телефоном и старыми часами. Они выглядят немного более плоскими и тонкими, чем нынешние часы, но это может быть просто ракурс фотографии.

Pixel 8 и Pixel 8 Pro станут третьим поколением "пикселей" Google на базе Tensor, и у них может быть лучшая поддержка обновлений и более яркий дисплей. Хотя чип Tensor не совсем соответствует последним разработкам Qualcomm с точки зрения скорости, Tensor Pixel стали огромным шагом вперед по сравнению со старыми моделями. О цене пока неизвестно, но текущий Pixel продается по цене 600 долларов (Pixel 7) и 900 долларов (Pixel 7 Pro). На Pixel 7 цены не увеличились по сравнению с Pixel 6, поэтому можно ожидать те же цены на Pixel 8.

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#google #pixel 8 pro
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21:10
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Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
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