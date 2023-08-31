Компания заявляет, что этот изысканно выглядящий продукт имеет премиальную сборку, универсальную совместимость и современную гоночную эстетику.

Гоночное сиденье и конструкция кабины, как утверждается, являются настраиваемыми, с возможностью перехода между широким спектром жанров симуляторов, включая (но не ограничиваясь) как автогонки, так и авиасимуляторы.

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Производитель заявляет, что в какие бы гонки или симуляторы вы ни играли, Dyn X адаптируется к более чем 14 различным положениям вождения. Cooler Master также сообщает, что трубчатая стальная конструкция является модульной и обеспечивает достаточное количество точек крепления для множества современных аксессуаров, таких как мониторы, переключатели, сервоприводы и многое другое.

В кокпите Dyn X установлено удобное, регулируемое гоночное сиденье с множеством возможностей настройки, как и у симулятора. В нем используется корпус из композитного стекловолокна с набивкой и отделкой из синтетической замши премиум-класса. Также предусмотрены сменные чехлы на подушки, а съемный/регулируемый подголовник обеспечивает повышенный комфорт.

Если приведенный выше обзор пробудит у вас интерес к Cooler Master Dyn X, возможно, стоит заглянуть на официальную страницу продукта, особенно в раздел подробных характеристик. К сожалению Cooler Master до сих пор не сообщил ни цены, ни даты доступности Dyn X. Учитывая материалы премиум-класса и конструкцию, мы ожидаем, что это будет дорогостоящая покупка.