Ryzen Z1 это мобильный чип AMD Phoenix с ядрами ЦП и графического процессора, настроенными для обеспечения производительности в портативных играх.

Согласно утечкам Lenovo решила представить игровой портативный компьютер с Windows 11 и большим экраном. Судя по всему, устройство построено на 8,8-дюймовом IPS-дисплее с разрешением QHD+ (2560 x 1600 пикселей). Кроме того, в списке характеристик указано, что этот 10-точечный сенсорный дисплей поддерживает частоту обновления 144 Гц, максимальную яркость 500 нит и 97% гаммы DCI-P3.

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Устройство похоже на Switch, поскольку оно оснащено съемными левыми и правыми боковыми контроллерами. Размеры Legion Go составляют 299 x 131 x 41 мм, при весе 854 г. Контроллеры предлагают широкий спектр вариантов ввода, включая набор кнопок, джойстики с эффектом Холла, аналоговые триггеры, а также трекпад. Также присутствуют тактильные ощущения и 6-осевой гироскоп.

В консоли вы получаете быструю передачу данных из хранилища PCIe 4.0 NVMe M.2 2242 емкостью 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ. Упоминается только одна конфигурация оперативной памяти: 16 ГБ LPDDR5X-7500. Утверждается, что устройство оснащено следующими портами: верхний комбинированный аудиоразъем 3,5 мм 1 x USB Type-C (USB 4.0, DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0) 1 устройство чтения карт памяти microSD и 1 x USB Type-C (USB 4.0) снизу , DisplayPort 1.4, Power Delivery 3.0). Конечно, присутствует и беспроводная связь: Legion Go предлагает 2x2 Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Консоль имеет системный аккумулятор емкостью 49,2 Втч, а контроллеры - по 900 мАч каждый. Ожидается, что пользователи будут заряжать систему с помощью адаптера USB-C мощностью 65 Вт.

Некоторые другие характеристики, которые стоит выделить в эксклюзивном отчете Windows Report, - это наличие стереодинамиков и микрофона ближнего поля. Windows 11 Домашняя поставляется предустановленной.

Вероятно, наиболее интересным отличием из приведенных выше является экран гораздо большего размера, чем мы привыкли к устройствам этого класса. Мы могли бы надеяться, что время автономной работы также выделит это устройство среди других, но это маловероятно.

Lenovo будет предлагать Legion Go по довольно высокой цене 799 евро/799 долларов. Презентация запланированна на выставку IFA 2023 в начале сентября. Ожидается, что портативный компьютер поступит в продажу в октябре.