Ожидается, что и Samsung, и Apple выпустят новые версии своих линеек смартфонов в ближайшие недели. Официальных изображений следующих серий Galaxy и iPhone до сих пор нет.

Согласно неофициальному изображению, на первый взгляд оба устройства кажутся примерно одинакового размера, причем iPhone 15, вероятно, немного меньше, чем Galaxy S24 Ultra. Однако, что сразу бросается в глаза, так это угловатый дизайн телефона Samsung, в то время как устройство от Apple показано с закругленными краями.

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По словам инсайдера, рамки дисплея Galaxy S24 Ultra также должны увеличиться по сравнению с конкурирующей моделью от Apple. Хотя на неофициальном рендеринге iPhone 15 выглядит почти безрамочным, на продукте Samsung рамка отчетливо видна. По данным Ice Universe, рамки сверху и снизу телефона должны составлять три миллиметра. Следует ожидать рамку толщиной 3,43 миллиметра с обеих сторон. Говорят, что корпус стал еще шире - на 79 миллиметров.

Ранее сообщалось, что и Apple для iPhone 15, и Samsung для Galaxy S24 Ultra должны использовать титановый корпус. Эта информация также поступила от известного инсайдера Ice Universe. Кроме того, Galaxy S24 Ultra может быть оснащен четырьмя камерами и процессором Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.