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Согласно неофициальному изображению, на первый взгляд оба устройства кажутся примерно одинакового размера, причем iPhone 15, вероятно, немного меньше, чем Galaxy S24 Ultra. Однако, что сразу бросается в глаза, так это угловатый дизайн телефона Samsung, в то время как устройство от Apple показано с закругленными краями.
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По словам инсайдера, рамки дисплея Galaxy S24 Ultra также должны увеличиться по сравнению с конкурирующей моделью от Apple. Хотя на неофициальном рендеринге iPhone 15 выглядит почти безрамочным, на продукте Samsung рамка отчетливо видна. По данным Ice Universe, рамки сверху и снизу телефона должны составлять три миллиметра. Следует ожидать рамку толщиной 3,43 миллиметра с обеих сторон. Говорят, что корпус стал еще шире - на 79 миллиметров.
Ранее сообщалось, что и Apple для iPhone 15, и Samsung для Galaxy S24 Ultra должны использовать титановый корпус. Эта информация также поступила от известного инсайдера Ice Universe. Кроме того, Galaxy S24 Ultra может быть оснащен четырьмя камерами и процессором Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.