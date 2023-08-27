Этот патч объединяет огромное количество исправлений ошибок, корректировок баланса, механических изменений и устранения ошибок в сценариях.

Если хотите, вы можете просмотреть полную информацию о патче, но возможно, вы захотите выделить для этого время в течение дня. Это потому, что по нашим подсчетам, в ней около шестидесяти страниц. Примечания к патчу охватывают практически все категории обновлений, которые вы можете внести в игру: от сбоев и остановок прогресса, изменений боя и баланса, исправлений многопользовательской игры, ошибок действий и условий, обновлений игрового процесса и сценариев.

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Однако этот патч не вносит кардинальных изменений в производительность игры. Если вы дошли до Акта 3 и обнаружили, что ваша система серьезно тормозит, возможно вам стоит подождать следующего большого патча. Студия Larian заявляет, что следующее обновление "не за горами" и что оно будет содержать "значительные улучшения производительности". Это приветствуется, учитывая, что игра временами дает сбои и остается серьезно ограниченной по ЦП даже на системах с процессорами Zen 4 и Raptor Lake.

Помимо огромного списка примечаний к патчу, Larian также представила некоторые данные о решениях, которые игроки принимали с момента запуска. Как и ожидалось, наиболее популярными расами игровых персонажей являются люди и эльфы, за которыми следуют полуэльфы. Гномы, дварфы, гитьянки и халфлинги находятся в самом низу этого списка. По классам персонажей доминируют паладины и колдуны, а жрецами почти никто не играет.

Последняя часть игры довольно глючная и кажется даже незавершенной. Однако для Larian Studios это своего рода традиция, поэтому вряд ли можно сказать, что мы удивлены.

Общий размер файла игры после обновления составляет около 137 ГБ. Если вы играли в Baldur's Gate 3, возможно загрузка уже стоит в очереди в Steam или Galaxy. Несмотря на размер этого патча, Larian все еще усердно работает над улучшением игры, и компания особо просит игроков продолжать оставлять отзывы, если они обнаруживают проблемы. Вы можете сделать это, перейдя на эту страницу.