Более быстрая карта будет иметь эталонный дизайн AMD, который очень похож на высокопроизводительные карты RX 7900, а RX 7700 XT будет поставляться только партнерами компании.

По слухам, обе эти модели основаны на графическом процессоре Navi 32. Этот чип очень похож на графический процессор Navi 31, который используется в топовых GPU серии RX 7900, поскольку он использует архитектуру RDNA 3 и его GPU состоит из GCD, окруженного несколькими чипами MCD, которые обеспечивают доступ как к кешу, так и к памяти GDDR6 к GCD, где фактически происходит вся обработка данных.

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Эталонный дизайн AMD Radeon RX 7800 XT

RX 7800 XT основан на чипе Navi 32 с 60 вычислительными блоками и 256-битной шиной памяти (с использованием четырех MCD, с 64 МБ бесконечного кэша), а RX 7700 XT располагает 3 MCD и 54 вычислительными блоками, 192-битной шиной памяти, и 48 МБ кэша.

AMD Navi 32 GPU

Уменьшение ширины шины памяти, конечно также означает уменьшение объема памяти, поэтому 16 ГБ RX 7800 XT сокращаются до 12 ГБ на RX 7700 XT. Это тот же объем памяти, что и у RX 6700 XT, а также тот же объем, который NVIDIA применяет к своим картам 7 серии текущего поколения.

AMD заявляет, что эти карты ориентированы на популярное разрешение экрана 1440p. Компания отмечает, что мониторы с этим разрешением, также известные как QHD и более известные как 2560×1440, продемонстрировали наибольший рост доли рынка по сравнению с прошлым годом. Компания заявляет о тестировании новейших игр в этом разрешении с максимальными настройками, что конечно немаловажно, но любопытно видеть отсутствие разрешения 1080p на слайдах.

Мы говорим это потому, что AMD подчеркивает, что эти графические процессоры являются "обновлением, которого вы ждали", демонстрируя результаты тестов текущих игр, работающих на Radeon RX 5700 XT и RTX 2070 SUPER, в сравнении с новыми GPU. Это прекрасная демонстрация, но мы должны задаться вопросом, не очевидно ли, что большинство компьютерных геймеров имеют мониторы с разрешением 1080p, а не 1440p. Игроки, которые предпочитают плавную работу игры, наверняка оценят высокую производительность обновления при более низком разрешении.

AMD предоставляет цифры, сравнивающие RX 7800 XT с GeForce RTX 4070, где новичок опережает, в большинстве тестов хотя и немного отстает в играх, в которых интенсивно используются эффекты трассировки лучей. Здесь мы должны похвалить честность AMD, поскольку компании было бы очень легко отобрать результаты, включив только те игры, которые показывают ее продукт с хорошей стороны. В нынешнем виде RX 7800 XT по-прежнему выглядит конкурентоспособной, особенно если учесть, что она обеспечивает средний показатель 60 FPS или выше в каждой из перечисленных игр.

AMD также сравнивает RX 7700 XT с RTX 4060 Ti в ее варианте на 16 ГБ в том же наборе игр. Это более убедительная победа AMD, хотя не секрет, что производительность RTX 4060 Ti быстро падает при более высоких разрешениях. Более широкая шина памяти RX 7700 XT позволяет ей вырваться вперед во многих играх, хотя ее более слабая производительность трассировки лучей означает, что даже 50% -ное преимущество в пропускной способности не может спасти ее в некоторых играх.

Указанные цены взяты с Amazon и других сайтов розничной торговли.