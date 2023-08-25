Прошло уже больше года с тех пор, как были произведены аресты, и теперь дело рассматривает суд Соединенного Королевства.

За последние семь недель дело против предполагаемых членов группы LAPSUS$ в возрасте от 16 до 21 года рассматривалось в Королевском суде Саутварка в Лондоне. Хотя некоторые члены группы слишком молоды, чтобы их имена могли быть названы, или же они признаны неподсудными. BBC сообщает, что суд заслушал несколько дел об атаках группы. Они включают в себя первоначальный взлом телекоммуникационной компании BT и мобильного оператора EE, за которым последовали взломы NVIDIA и Rockstar Games.

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Что касается последнего правонарушения, суд рассмотрел дело, которое было названо одной из "самых дерзких" атак, возглавляемых Арионом Куртаджем, которого называли ключевым членом LAPSUS$. Хотя он был признан неспособным предстать перед судом и давать показания, все же было известно, что Куртадж совершил это нападение, находясь находясь на свободе после повторного ареста в марте 2022 года.

Он разместил сообщение во внутреннем чате Rockstar Slack, в котором заявил, что является злоумышленником, а также проинформировал, что скачал все данные Grand Theft Auto 6 и опубликует их, если Rockstar не свяжется с ним. Затем Куртадж опубликовал на фан-форуме 90 видео игрового процесса под именем пользователя "TeaPotUberHacker".

Теперь, когда суд подтвердил обвинения в отношении группы, Куртадж и еще один неназванный 17-летний подросток, находящийся под стражей, будут приговорены позднее. До тех пор Куртадж остается под стражей, в то время как другой обвиняемый отпущен под залог, и обоим грозит до двух лет тюремного заключения и штрафы за каждое обвинение в совершении преступления в области кибербезопасности.