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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Обновление Windows 11 вызывает ошибку синего экрана "неподдерживаемый процессор"
Хорошей новостью является то, что обновление является необязательным, поэтому оно не будет автоматически установлено на ваш компьютер.

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Последнее предварительное обновление Microsoft для Windows 11, известное как KB5029351, приводит к сбою некоторых компьютеров, на которых установлено компьютерное оборудование текущего поколения, и появлению ошибки синего экрана. Судя по сообщениям пользователей, проблема по-видимому в первую очередь затрагивает системы с материнскими платами MSI текущего поколения с процессорами Intel или AMD. Мы не знаем точно, почему это так, но если у вас современная система MSI, лучше пока подождать с этим обновлением. Microsoft знает о проблеме и активно ее изучает, чтобы выяснить, является ли проблема частью обновления Windows или вызвана чем-то другим, например, некорректным обновлением BIOS.

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Новое дополнительное обновление, по-видимому, особенно проблематично для процессоров Raptor Lake 13-го поколения, а также материнских плат с чипсетами серий 600 и 700, созданных MSI, причем многие пользователи сообщают об ошибке синего экрана с новым обновлением на этом оборудовании. Мы предполагаем, что судя по стоп-коду "неподдерживаемый процессор", это может быть конфликт с прошивкой и системным кодом MSI, влияющий на системные требования Windows 11. Если вы не знали, в Windows 11 есть определенный список поддерживаемых процессоров от Intel, AMD и других производителей, который выходит за рамки типичных требований TPM, которыми обладает Windows 11.

Если вы установили обновление и у вас возникли проблемы, одно из решений, которое, похоже, работает для большинства - это разрешить системе автоматически перезагружаться несколько раз при возникновении ошибки синего экрана. Это должно привести к тому, что Windows автоматически удалит обновление и устранит проблему. Если нет, вы можете попробовать принудительно выключить систему, удерживая питание и снова включив компьютер. Выполнение этой процедуры несколько раз подряд должно активировать режим автоматического восстановления ОС, который позволит вам удалить обновление вручную.

Если вы доберетесь до окна автоматического восстановления Windows, перейдите на вкладку устранения неполадок, а затем в меню дополнительных параметров. Оттуда откройте окно командной строки и введите следующую команду: "wusa /uninstall /kb:KB1234567" (без кавычек). Затем перезагрузите компьютер. Надеемся, это решит проблему, если автоматическое восстановление не удалось.


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#microsoft #msi #windows 11 #материнская плата
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