Самый быстрый игровой монитор в мире теперь доступен в варианте AW2524HF с сертификацией AMD FreeSync Premium и VESA AdaptiveSync, что фактически означает, что владельцы любого современного графического процессора могут наслаждаться плавным и скоростным игровым процессом.

Если вы хотите в полной мере воспользоваться преимуществами доступной скорости, в идеале вам нужно сочетать ее с видеокартой на уровне Radeon RX 7900 XTX.

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Ранее в этом году на выставке Consumer Electronics Show компания Alienware представила игровой дисплей с частотой 500 Гц и поддержкой NVIDIA G-Sync (AW2524H). Как и та модель, AW2524HF с сертификацией FreeSync Premium имеет собственную частоту обновления 480 Гц и использует разгон, чтобы добиться немного более высокой частоты обновления.

Также примечательно то, что Alienware предлагает такую скорость на панели IPS с заявленным минимальным (GtG) 0,5 мс, а не на более дешевом дисплее TN. Панели IPS предлагают более широкую цветовую гамму, лучшую точность изображения и более широкие углы обзора, чем TN. Что касается конкретно AW2524HF, то Alienware заявляет, что он обеспечивает охват цветового пространства sRGB до 99%.

24,5-дюймовый монитор с разрешением 1920x1080 является идеальным вариантом для соревнований по киберспорту. Чтобы достичь собственной частоты обновления 480 Гц или разогнанной 500 Гц, вам необходимо воспользоваться преимуществами подключения DisplayPort. В противном случае вы будете ограничены частотой 255 Гц через HDMI.

Естественно, в большинстве игр вы не достигнете скорости 500 кадров в секунду или даже не достигнете трехзначной цифры в зависимости от названия. Но киберспортивные игры, как правило, более требовательны, и именно здесь в игру вступают дисплеи с более высокой частотой обновления.

Другие характеристики включают поддержку HDR10, контрастность 1000:1, яркость 400 нит, встроенное оборудование ComfortView Plus Low Blue Light, различные эргономические регулировки, встроенную систему управления кабелями, и довольно надежные возможности подключения -2 DisplayPort 1.4, 1 порт HDMI 2.1, 4, 4 порта USB 3.2 Gen 1.

Alienware также заявила, что изменила дизайн, включив в него встроенную выдвижную вешалку для гарнитуры, а также перешла на шестиугольное основание с меньшей занимаемой площадью. Возможно, интререснее всего то, что вариант FreeSync Premium немного дешевле - он будет доступен 12 сентября по цене 649,99 долларов по сравнению с 799,99 долларов за модель G-Sync.