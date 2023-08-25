Несмотря на то, что программное обеспечение для освещения Dynamic RGB от Microsoft все еще находится на стадии тестирования в программе Windows Insiders, появился инструмент, позволяющий протестировать новое ПО RGB без регистрации.

Программа проста в использовании, и для включения элементов управления RGB-подсветкой Microsoft в Windows 11 требуется всего пара команд терминала.

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Инструмент работает на обычных сборках Windows 11, но мы не можем обещать, что программное обеспечение для освещения не будет содержать ошибок, поэтому используйте его на свой страх и риск. Если вы любите приключения и хотите опробовать его, перейдите в репозитарий GitHub и загрузите ViVeTool-v0.3.3.zip. После того, как вы загрузили ViveTool и извлекли его в выбранную вами папку, вам нужно будет открыть окно командной строки с правом администратора и перейти к папке, в которую вы извлекли файлы. После этого введите следующую команду (без кавычек), чтобы включить программное обеспечение RGB-подсветки: "vivetool /enable /id:35262205". Затем перезагрузите компьютер.

После перезагрузки программное обеспечение освещения теперь должно быть доступно на вкладке "Персонализация" в приложении "Настройки Windows 11". Мы не уверены, насколько подробной является эта версия программного обеспечения для освещения, но должно быть меню, в котором отображается список периферийных устройств с поддержкой RGB и устройств, которыми может управлять Windows 11. Нажатие на каждое устройство теоретически позволит вам изменить яркость RGB, световые эффекты, цвет эффекта и скорость эффекта. Также должен быть дополнительный параметр, позволяющий синхронизировать цветовую схему RGB с акцентным цветом, заданным вашей темой Windows.

Впервые мы увидели новое программное обеспечение Microsoft для управления RGB в начале этого года, когда пользователь Twitter опубликовал очень подробные скриншоты программного обеспечения в действии. Несколько месяцев спустя Microsoft наконец официально объявила о его существовании и подтвердила, что в том же месяце приложение будет доступно для инсайдеров Windows. К сожалению, помимо того факта, что это новое программное обеспечение RGB прямо сейчас тестируется на каналах Windows Insider Dev и Canary, Microsoft больше ничего не сообщила о приложении, например о дате выпуска.

По крайней мере, теперь все пользователи могут попробовать новое программное обеспечение Microsoft для управления RGB, чтобы увидеть, может ли оно действительно заменить большую часть стороннего программного обеспечения для управления RGB в системе, как надеется Microsoft.