Platform:6 - это модульный стол, который можно настроить в соответствии со всеми потребностями современной рабочей станции.

Corsair и ее дочерняя компания Elgato не новички в сфере создания продуктов. В течение некоторого времени эта пара производила некоторые из самых востребованных устройств, таких как Elgato Stream Deck, клавиатуры и мыши. Теперь, с появлением компьютерного стола Platform:6, те же клиенты могут создать индивидуальный рабочий стол в соответствии со своими конкретными потребностями и желаниями, которые, по словам Corsair, ограничены только воображением.

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Пульт Platform:6 обеспечит площадь поверхности шириной 183 см, что дает достаточно места для полноценных настроек и при необходимости рабочее пространство может быть расширено еще больше. Поверхность выполнена из различных материалов, включая классический темный орех и черный ламинат. Другие варианты настройки включают моторизованную регулировку высоты и расширяемую систему направляющих, которая предоставит пользователям простой способ установки аксессуаров, таких как освещение, камеры и даже мониторы.

Platform:6 оснащен стандартными функциями, такими как двойные кронштейны для мониторов, увеличенный лоток для проводов RapidRoute и встроенное в стол место для хранения вещей с портами зарядки USB Type-A и Type-C. Даже если кто-то решит не добавлять какие-либо дополнительные функции, ему все равно будет над чем работать.

В модульной системе направляющих используются универсальная стандартная алюминиевая перекладина с Т-образным профилем, боковые направляющие и верхняя направляющая, встроенная в каждый стол Platform:6. Он совместим с сотнями навесного оборудования и аксессуаров, которые продаются службой послепродажного обслуживания, что делает его идеальным для последующей модернизации.

Для тех, кто решит добавить опцию регулировки высоты, Platform:6 будет оснащен двумя электродвигателями, которые быстро и бесшумно установят стол на идеальную высоту. Он управляется с помощью ЖК-дисплея с кнопочной регулировкой и памятью предустановок.

Corsair сообщает, что Platform:6 будет доступна на ее веб-сайте и в всемирной сети авторизованных дилеров, начиная с четвертого квартала 2023 года. На него будет распространяться пятилетняя гарантия, а также сеть обслуживания клиентов и технической поддержки Corsair. На данный момент цена на стол еще не раскрыта.