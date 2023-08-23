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Сокет Intel LGA 1851 для процессоров Arrow Lake может сделать память DDR4 устаревшей
Твит от специалиста по аппаратному обеспечению @momomo_us показывает, что будущая архитектура процессоров Intel Arrow Lake может полностью отказаться от поддержки DDR4 в пользу DDR5.

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Arrow Lake - это кодовое название архитектуры процессоров Intel 15-го поколения, которая дебютирует в 2024 или 2025 году и станет преемником как архитектуры процессоров Intel Meteor Lake, так и предстоящей линейки процессоров Raptor Lake Refresh, которая заменит Meteor Lake на рынке настольных компьютеров. Arrow Lake будет включать в себя множество обновлений по сравнению с текущими гибридными архитектурами Intel, включая новейший производственный процесс "Intel 7" и новый блок обработки изображений (VPU) для вывода AI. Intel также будет использовать комбинацию своих собственных техпроцессов и техпроцесса N3 TSMC для разработки чипов Arrow Lake.

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Arrow Lake также будет поставляться с совершенно новой платформой материнской платы, работающей на новом разъеме, получившем название LGA 1851. У нас пока нет подробной информации об этой новой платформе материнской платы, но мы знаем, что она будет иметь дополнительные линии PCIe для обеспечения более надежной поддержки PCIe на Arrow Lake и потребует новой системы крепления для процессорных кулеров.

Решение Intel отказаться от DDR4 на Arrow Lake и платформе LGA 1851 неудивительно и имеет большой смысл с инженерной точки зрения. Поддержка DDR4 и DDR5 на одной платформе не так проста, как кажется, и требует дополнительных подключений внутри контроллера памяти для поддержки обоих стандартов. Отказ от поддержки DDR4 упростит подсистему памяти Arrow Lake, что позволит Intel оптимизировать микросхемы для улучшения функциональности DDR5. Кроме того, производителям материнских плат не придется беспокоиться о создании версий одной и той же материнской платы DDR4 и DDR5, что упростит покупателям решения о покупке.

Зрелость DDR5 и цены на DDR5 сейчас также находятся в гораздо лучшем состоянии, чем в 2021 году, когда DDR5 была впервые выпущена. Большинство комплектов DDR5 на 16 ГБ и 32 ГБ теперь стоят так же, как комплекты DDR4 год или два назад. Поддержка платформы DDR5 также значительно усовершенствовалась на новейших настольных платформах Intel и AMD, и теперь она практически так же стабильна как DDR4. Комплекты, использующие профили XMP или EXPO также хорошо работают на новейших платформах Intel и AMD, при условии, что комплекты работают на соответствующих частотах DDR5.

Как только появится Arrow Lake, у него появится реальный шанс окончательно вытеснить DDR4 с рынка настольных компьютеров, сделав DDR4 устаревшей. Поскольку AMD уже отказалась от поддержки DDR4 в своих процессорах Ryzen 7000 и материнских платах AM5, Intel остается последней платформой, которая все еще поддерживает DDR4, и как только эта поддержка прекратится с Arrow Lake, ни одна современная архитектура настольных компьютеров больше не будет поддерживать DDR4.

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#arrow lake #сокет intel lga 1851
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