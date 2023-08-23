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Каждая из семи видеокарт имеет жидкостное охлаждение. Математические расчеты показывают, что более полудюжины флагманских игровых карт NVIDIA имеют 114 688 ядер CUDA, 3584 ядра Tensor, 896 ядер RT и 168 ГБ памяти GDDRX (VRAM).
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Рабочая станция также оснащена процессором AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX, подобным тому, который установлен в рабочей станции HP Z8 Fury G5. Это чип Zen 3 с 64 ядрами и 128 потоками, работающими на частоте от 2,7 до 4,5 ГГц, а также с большим объемом кэш-памяти L3 объемом 256 МБ. Это лучшая модель Threadripper от AMD, пока не выйдет новая версия на базе Zen 4.
Другие впечатляющие характеристики включают 128 ГБ памяти DDR4-3200 ECC, твердотельный накопитель WD Black SN850X PCIe 4.0 емкостью 4 ТБ, материнскую плату ASUS Pro WS Sage SE Wi-Fi II WRX80, два блока питания Super Flower Leadex 80 Plus Platinum мощностью 2000 Вт, и водяное охлаждение EK. Объем хранилища кажется слабым в этой конфигурации, хотя SN850X - это быстрый накопитель со скоростью до 7300 МБ/с при последовательном чтении и до 6600 МБ/с при последовательной записи.
Эта система предназначена для решения задач рабочей станции, таких как искусственный интеллект и глубокое обучение.