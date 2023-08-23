Ее цена составляет 28 999 евро.

Каждая из семи видеокарт имеет жидкостное охлаждение. Математические расчеты показывают, что более полудюжины флагманских игровых карт NVIDIA имеют 114 688 ядер CUDA, 3584 ядра Tensor, 896 ядер RT и 168 ГБ памяти GDDRX (VRAM).

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Рабочая станция также оснащена процессором AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX, подобным тому, который установлен в рабочей станции HP Z8 Fury G5. Это чип Zen 3 с 64 ядрами и 128 потоками, работающими на частоте от 2,7 до 4,5 ГГц, а также с большим объемом кэш-памяти L3 объемом 256 МБ. Это лучшая модель Threadripper от AMD, пока не выйдет новая версия на базе Zen 4.

Другие впечатляющие характеристики включают 128 ГБ памяти DDR4-3200 ECC, твердотельный накопитель WD Black SN850X PCIe 4.0 емкостью 4 ТБ, материнскую плату ASUS Pro WS Sage SE Wi-Fi II WRX80, два блока питания Super Flower Leadex 80 Plus Platinum мощностью 2000 Вт, и водяное охлаждение EK. Объем хранилища кажется слабым в этой конфигурации, хотя SN850X - это быстрый накопитель со скоростью до 7300 МБ/с при последовательном чтении и до 6600 МБ/с при последовательной записи.

Эта система предназначена для решения задач рабочей станции, таких как искусственный интеллект и глубокое обучение.