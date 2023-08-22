Apple собирается представить новую линейку iPhone 15 на своем ежегодном мероприятии 12 сентября 2023 года.

Планируется, что грядущая линейка iPhone 15 через некоторое время принесет одну из самых ожидаемых функций любимому смартфону Apple. Это переход с фирменного порта Apple Lightning для зарядки на универсальный порт USB-C. Еще один слух заключается в том, что название самой большой и мощной модели iPhone будет изменено с Pro Max на просто Ultra.

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Участник AppleInsider Эндрю О'Хара недавно написал в Твиттере о предполагаемом изменении имени, отметив: "Несколько источников сообщили мне, что Apple действительно будет использовать название "iPhone 15 Ultra" для топового телефона большого размера".

Это изменение будет связано с тем, что компания добавит Apple Watch Ultra в свою линейку умных часов, а также с процессором M2 Ultra, который используется в высококлассных настольных компьютерах Mac. Если Apple решит переименовать Pro Max, это будет первый iPhone названный Ultra.

На данный момент между двумя моделями есть только пара различий, наиболее очевидным из которых является разница в размере экрана - у Pro диагональ 6,1 дюйма, а Ultra - 6,7 дюйма. Также ходят слухи, что модель Ultra может поставляться с перископическим телеобъективом. Если оба слуха окажутся правдой, это приведет к тому, что модель iPhone высокого класса станет похожа с Samsung Galaxy S23 Ultra как по названию, так и по функциям перископической камеры.

Телескопическая камера может похвастаться 10-кратным зумом вместо предполагаемого 5-кратного или 6-кратного увеличения, о котором говорили ранее. О'Хара сообщает, что он не так уверен в правдивости этого слуха настолько, как в смене имени. Однако, если это действительно произойдет, это будет значительный скачок по сравнению с текущим 3-кратным оптическим зумом, который имеют модели iPhone 14 Pro.



