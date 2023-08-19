Консоль берет все лучшее от своих конкурентов и объединяют все это в одно устройство.

При высоком уровне конкуренции в индустрии мобильных игр можно задаться вопросом, чем Lenovo может привлечь покупателей. Одна из самых примечательных особенностей которая отличает ее от всех конкурентов, кроме одного, - это возможность удалять контроллеры, как на Nintendo Switch. Это может быть привлекательной альтернативой для тех, кто хочет более мощный КПК, чем Switch, но не хочет жертвовать возможностью отсоединения контроллеров для более комфортного игрового процесса.

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Согласно WindowsReport, еще одним отличием Lenovo Go является то, что она может работать под управлением Windows 11. Это может стать плюсом для Lenovo, поскольку устройство также получит новый мощный процессор AMD Phoenix. Возможность иметь мощное игровое устройство и Windows 11 может побудить некоторых геймеров попробовать портативный компьютер Lenovo.

Еще пара вещей, которые следует отметить в отношении дизайна: он имеет аналогичный джойстик, расположение кнопок и триггеры как у контроллера Xbox, а также сенсорную панель, аналогичную Steam Deck. На задней стороне устройства можно увидеть вентиляционные отверстия, а также подставку, которую можно использовать для размещения устройства на плоской поверхности.



