Согласно китайскому новостному изданию MyDrivers, NVIDIA "корректирует стратегию поставок" своих графических процессоров серии GeForce RTX 40, чтобы сохранить долю рынка GPU ноутбуков.

Кроме того, на сайте утверждается, что "NVIDIA не будет значительно увеличивать производственные мощности, что неизбежно приведет к значительному сокращению поставок графических процессоров для ПК на рынок". Это довольно тревожный отчет, в котором указывается, что существует "высокая вероятность" нехватки еще одного семейства графических процессоров для ПК.

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Предыдущая нехватка связанная с пандемией привела к досадной ситуации для геймеров. В дефиците было все, не только графические процессоры. Как отметил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер в мае прошлого года, "постоянная нехватка подложек ABF в масштабах всей отрасли" была одним из основных факторов, усложнивших жизнь производителям чипов по всем направлениям.

Что касается графических процессоров, нехватка подложек Ajinomoto Build-up Film (ABF) затрудняла рост предложения до уровня спроса. Добавьте к этому повальное увлечение майнингом криптовалюты и повышенный спрос из-за того, что вы проводите больше времени дома, и вы получите рецепт недопроизводства видеокарт с завышенной ценой.

Возвращаясь к слухам, перераспределение поставок не обязательно ведет к катастрофе. Помимо критики по поводу цен, наименований моделей и количества видеопамяти, каждый SKU серии GeForce RTX 40 легко найти на складе. Нам трудно представить, что ситуация изменится, если NVIDIA перенастроит часть поставок на ноутбуки.

NVIDIA, по-видимому, подготовилась и держит руку на пульсе спроса. Это будет шагом к оптимизации распределения графических процессоров, а не к поглощению одного сегмента производства другим. Вместо того, чтобы создать нехватку графических процессоров для настольных ПК, это может фактически снизить стоимость игровых ноутбуков серии RTX 40.



