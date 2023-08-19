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Кроме того, на сайте утверждается, что "NVIDIA не будет значительно увеличивать производственные мощности, что неизбежно приведет к значительному сокращению поставок графических процессоров для ПК на рынок". Это довольно тревожный отчет, в котором указывается, что существует "высокая вероятность" нехватки еще одного семейства графических процессоров для ПК.
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Предыдущая нехватка связанная с пандемией привела к досадной ситуации для геймеров. В дефиците было все, не только графические процессоры. Как отметил генеральный директор Intel Пэт Гелсингер в мае прошлого года, "постоянная нехватка подложек ABF в масштабах всей отрасли" была одним из основных факторов, усложнивших жизнь производителям чипов по всем направлениям.
Что касается графических процессоров, нехватка подложек Ajinomoto Build-up Film (ABF) затрудняла рост предложения до уровня спроса. Добавьте к этому повальное увлечение майнингом криптовалюты и повышенный спрос из-за того, что вы проводите больше времени дома, и вы получите рецепт недопроизводства видеокарт с завышенной ценой.
Возвращаясь к слухам, перераспределение поставок не обязательно ведет к катастрофе. Помимо критики по поводу цен, наименований моделей и количества видеопамяти, каждый SKU серии GeForce RTX 40 легко найти на складе. Нам трудно представить, что ситуация изменится, если NVIDIA перенастроит часть поставок на ноутбуки.
NVIDIA, по-видимому, подготовилась и держит руку на пульсе спроса. Это будет шагом к оптимизации распределения графических процессоров, а не к поглощению одного сегмента производства другим. Вместо того, чтобы создать нехватку графических процессоров для настольных ПК, это может фактически снизить стоимость игровых ноутбуков серии RTX 40.