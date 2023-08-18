На официальном аккаунте AMD Radeon заявили: "Мы так рады сообщить вам обо всем, что связано с Radeon. Не забудьте подключится к Gamescom 25 августа!"

Неофициально ходят слухи, что компания представит Radeon RX 7800 и Radeon RX 7700. Это могут быть как модели XT, так и модели без XT.

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"В дополнение к Radeon RX 7900 GRE (которая уже запущена) AMD и ее партнеры готовят две видеокарты с чипом Navi 32, такие как Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT, которые, как ожидается, будут доступны в начале сентября." написал сайт BenchLife в июле.

Полуофициально PowerColor преждевременно объявила Red Devil Radeon RX 7800 XT в начале этого месяца. Впоследствии PowerColor удалила эту видеокарту с сайта, имевшую следующие характеристики: 3840 потоковых процессоров и 16 ГБ памяти GDDR6, привязанных к 256-битной шине.

Предполагается, что помимо нового оборудования могут быть некоторые анонсы программного обеспечения, такие как обновленная версия технологии FSR.