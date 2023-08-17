Традиционные технологии охлаждения, такие как механические вентиляторы или большие радиаторы, серьезно уменьшат возможную компактность.

На недавнем саммите Flash Memory Summit 2023 компании Frore и OWC продемонстрировать емкое и новое запоминающее устройство OWC Mercury Pro U.2 Dual.

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Внутри 3,5-дюймового корпуса U.2 находятся следующие ключевые компоненты:

печатная плата OWC

четыре слота для твердотельных накопителей M.2 с каждой стороны

Благодаря восьми накопителям емкостью 8 ТБ общая емкость составляет 64 ТБ.

Охлаждается восемью ультразвуковыми кулерами AirJet Mini,

также оснащен медными теплообменниками и термопрокладками.

Компания Frore может похвастаться компактной формой, емкостью и низкой температурой устройства хранения данных OWC Mercury Pro U.2 Dual емкостью 64 ТБ. В пресс-релизе говорится, что без AirJets такое устройство было бы невозможно создать в настоящее время.

По словам Frore, устройство работает со скоростью от 2200 МБ/с до 2600 МБ/с при постоянной последовательной записи. Однако без AirJets этот тип хранилища может столкнуться с "дросселированием уже через несколько секунд работы". AirJets также являются более доступной альтернативой жидкостному охлаждению, а их ультразвуковой тип должен снизить затраты на техническое обслуживание.

Заявляется, что устройство хранения данных OWC Mercury Pro U.2 Dual емкостью 64 ТБ - это первый совместный проэкт OWC. В число влиятельных партнеров Frore в сфере хранения данных также входят Phison и Sabrent.

Появление все более быстрых и "горячих" SSD-накопителей, похоже, открыло новые возможности для компании Frore, которая начала свою рекламную кампанию AirJet.



