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На недавнем саммите Flash Memory Summit 2023 компании Frore и OWC продемонстрировать емкое и новое запоминающее устройство OWC Mercury Pro U.2 Dual.
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Внутри 3,5-дюймового корпуса U.2 находятся следующие ключевые компоненты:
печатная плата OWC
четыре слота для твердотельных накопителей M.2 с каждой стороны
Благодаря восьми накопителям емкостью 8 ТБ общая емкость составляет 64 ТБ.
Охлаждается восемью ультразвуковыми кулерами AirJet Mini,
также оснащен медными теплообменниками и термопрокладками.
Компания Frore может похвастаться компактной формой, емкостью и низкой температурой устройства хранения данных OWC Mercury Pro U.2 Dual емкостью 64 ТБ. В пресс-релизе говорится, что без AirJets такое устройство было бы невозможно создать в настоящее время.
По словам Frore, устройство работает со скоростью от 2200 МБ/с до 2600 МБ/с при постоянной последовательной записи. Однако без AirJets этот тип хранилища может столкнуться с "дросселированием уже через несколько секунд работы". AirJets также являются более доступной альтернативой жидкостному охлаждению, а их ультразвуковой тип должен снизить затраты на техническое обслуживание.
Заявляется, что устройство хранения данных OWC Mercury Pro U.2 Dual емкостью 64 ТБ - это первый совместный проэкт OWC. В число влиятельных партнеров Frore в сфере хранения данных также входят Phison и Sabrent.
Появление все более быстрых и "горячих" SSD-накопителей, похоже, открыло новые возможности для компании Frore, которая начала свою рекламную кампанию AirJet.