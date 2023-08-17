Также увеличилось время разгона

Компания Tesla, производящая электромобили в Остине, выпустила пару новых недорогих комплектаций, имеющих более медленный разгон от 0 до 96 км/ч. Новая модификации S имеет запас хода 512 км и разгон 0-96 км/ч 3,7 секунды, а Base - 512 километров и 3,1 секунды. В Model X это 430 км и 4,4 секунды до 96 км/ч для весии Standard, по сравнению с 557 километрами и 3,8 секундами для Base.

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Возникает вопрос, установила ли Тесла меньшие батареи для новой комплектации или ограничила возможности этих версий програмно. Взглянув на сайт конфигуратора Tesla, можно заметить, что вес моделей Standard Range и Base идентичен, что если верить информации на сайте, вероятно означает, что меньший запас хода и более медленный разгон ограничены программно.

Эта тактика имеет прекрасный коммерческий смысл: продажа по существу одного и того же автомобиля с идентичным двигателем и аккумуляторными блоками снижает затраты на НИОКР и производство, а затем привлекает больше клиентов по более низкой цене.