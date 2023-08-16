Игра нацелена на аппаратное обеспечение PlayStation 4 последнего поколения. Это, безусловно, позволяет игре охватить самую широкую аудиторию.

Эта игра симулятор меха стиле аниме. Он отличается молниеносным действием и глубокой настройкой вашего снаряжения.

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FromSoftware предоставляет два набора рекомендаций в зависимости от того, хотите ли вы использовать трассировку лучей в игровом ангаре - единственном месте, где она поддерживается. Мы отредактировали изображения, чтобы объединить два скрина, поскольку единственная разница заключается в том, какая видеокарта вам понадобится. Однако мы также думаем, что человек, подготовивший эти изображения, совершил ошибку.

Как видите, в строке "Процессор" перечислены четыре отдельных процессора для каждой категории, и они были одинаковыми на обоих исходных слайдах. В категории "Минимум" указан Core i9-4790K, а также Core i5-8400, в то время как рекомендуемая спецификация включает Core i7-7700 - значительно более медленный процессор, чем Core 8-го поколения, указанный в списке минимум. Мы думаем, что последний ЦП в каждом блоке, вероятно, предназначался только для режима RT ON, в то время как первый ЦП предназначен для режима RT OFF. Трассировка лучей тяжела для графических процессоров, но также оказывает значительное влияние на загрузку процессора.

Даже если мы продолжим это предположение, минимальные требования не изменятся: процессор Core i7-4790K появился почти десять лет тому назад. Между тем, Ryzen 7 1800X предлагает аналогичную однопоточную скорость и появился на три года позже. В конечном счете, похоже, что вам понадобится шестиядерный процессор для лучшей производительности, но однопоточные требования не высоки, поэтому даже старые процессоры Zen и Core подойдут.

Точно так же видеокарты подойдет почти все. На самом деле, мы подозреваем, что встроенная графика позволит играть в эту игру на низких настройках, хотя FromSoftware рекомендует не менее 4 ГБ видеопамяти. Абсолютным минимумом является GeForce GTX 1650, хотя, если вы хотите использовать трассировку лучей в ангаре, вам понадобится графический процессор, способный на это. Перечисленные карты являются одними из самых компактных и старых, которые поддерживают ускорение RT, поэтому мы подозреваем, что эффекты RT в этой игре действительно довольно скромны.