Согласно последним слухам от Chiphell, линейка NVIDIA GeForce RTX следующего поколения будет носить кодовое название Blackwell.

Это согласуется с утечкой Gigabyte и тем, о чем @kopite7kimi сообщил в последнем твите. В новой утечке утверждается, что семейство Blackwell будет иметь пять типов графических процессоров, а именно GB202, GB203, GB205, GB206 и GB207. GeForce RTX 5090 будет использовать кристалл GB202 вместе с 512-битной шиной памяти и 32 ГБ памяти GDDR7 (или GDDR6X).

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GeForce RTX 5080 и 5070 Ti, скорее всего, будут основаны на графическом чипе GB203, а RTX 5070 и 5060 Ti получат чип GB205. Соответственно, RTX 5060 и 5050 будут основаны на GB207. Если это так, то NVIDIA впервые будет использовать кодовое имя Gx205 для кристалла графического процессора вместо Gx206.

Видеокарты серии Ampere RTX 3090 и 3080 были построены на кристалле GA102, причем последний имел 320-битную шину. RTX 4080 получила сокращенный интерфейс памяти до 256-бит, но поддерживает 64 МБ кэш-памяти L2.

Если утечка о серии Blackwell верна, мы должны увидеть повторение схемы именования серии Ada Lovelace. Единственная разница будет сводиться к замене AD104 на GB205. Номенклатура GB10x будет использоваться для графических процессоров Tensor Core для центров обработки данных.