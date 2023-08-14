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iPhone SE 4 от Apple предлагает USB-C и Face ID
Согласно последней утечке iPhone SE четвертого поколения будет иметь дизайн, основанный на iPhone 14 текущего поколения.

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В предварительных сборках iOS 17 существует код, который предполагает, что кнопка "Действие" заменит двухфункциональный переключатель "Звонок/Без звука" на существующих моделях iPhone в левом верхнем углу. Как и кнопка "Действие" на Apple Watch Ultra, вариант iPhone предлагает несколько функций, таких как включение светодиодного фонарика и открытие затвора камеры.

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Пользователь X Unknownz21 (@URedditor) сообщил, что кнопка "Действие" - это одно из обновлений iPhone SE 4. Он также утверждает, что у него будет порт USB-C. Это выглядит обосновано, учитывая недавнее постановление Европейского Союза (ЕС), предписывающее подключение USB-C ко всем портативным устройствам, заряжаемым через провод.

По словам инсайдера, iPhone SE 4 будет иметь только одну заднюю камеру. Это согласуется с iPhone SE текущего поколения, который оснащен 12-мегапиксельной камерой (f / 1,8) сзади (и 7-мегапиксельной селфи-камерой спереди).

Они также утверждают, что у него будет Face ID. Это противоречит более ранним слухам о том, что iPhone SE следующего поколения может использовать кнопку Touch ID.

"Что касается дизайна SE 4 - то, это фактически производная от iPhone 14. Но все же это лучше, чем дизайн старого iPhone 8", - заявил Unknownz21 в последующем посте.

Все это выглядит как многообещающее обновление, если Apple сохранит ту же стартовую цену в 429 долларов.

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#apple #iphone se 4
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