Однако вам придется получить его вручную, потому что драйверы исправлений никогда не раздаются через GeForce Experience.

Вы можете рассматривать исправления NVIDIA как внеочередные, подобно тому, когда Microsoft выпускает исправления для Windows вне ежемесячных накопительных обновлений во второй вторник каждого месяца. Не критично, если вы решите подождать с установкой исправления 537.09 GeForce, оно все равно будет включено в следующее регулярное обновление драйвера.

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В кратких примечаниях к выпуску говорится, что исправление устраняет "колебания производительности из-за проблем между DirectStorage и некоторыми внутриигровыми настройками" при игре в Ratchet & Clank: Rift Apart. В них не упоминается, какие именно внутриигровые настройки вызывают сбои в работе, но если они у вас вообще возникают, стоит попробовать исправление.

Исправление основано на последнем драйвере Game Ready от NVIDIA (версия 536.99 WHQL), который вышел ранее на этой неделе. Этот драйвер внес дополнительные оптимизации в Baldur's Gate 3, которая попала в ранний доступ три года назад и совсем недавно была официально запущена. По словам NVIDIA, включение DLSS 2 в Baldur's Gate 3 может обеспечить повышение производительности до 93% на графических процессорах серии GeForce RTX 40 (по сравнению с отсутствием DLSS) с установленным последним драйвером.

Что касается Ratchet & Clank, то бывший эксклюзив для PlayStation дебютировал на ПК немногим более двух недель назад. Межпространственное приключение принесло с собой графику, оптимизированную для ПК, с поддержкой различных технологий масштабирования (DLSS 3, FSR 2, XeSS и Temporal Injection), отражений и теней с трассировкой лучей, а также поддержку ультрашироких мониторов с соотношением сторон 21:9, 32:9. и 48:9.

Игра также появилась с нарушенной поддержкой трассировки лучей на оборудовании Radeon, хотя это было решено в последнем выпуске драйвера Adrenalin Edition (23.10.23.03).

Что касается ориентированного на производительность исправления для оборудования GeForce, перейдите на страницу драйвера 537.09, чтобы загрузить его.