Обновление оперативной памяти на консоли не так распространено как увеличение объема SSD, в основном потому, что это требует некоторой разборки устройства, знаний о микросварке, и очень умелые руки.

Пользователь X Balazs Triszka заявил, что в первую очередь процесс выполним благодаря тому, что Valve не наносит клей на обратную сторону модулей памяти Steam Deck, что дает ему доступ, необходимый для совершенствования его навыков пайки. Он выпаял оригинальные микросхемы памяти на 16 ГБ, заменил их модулями на 32 ГБ и пропатчил BIOS, чтобы система могла распознавать новые модули памяти. Он не стал подробно рассказывать об этом процессе, за исключением того, что пользователи могут найти подходящие руководства по установке исправлений BIOS в Интернете.

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В целом, это впечатляющее начинание, хотя мы и не ждем, что кто-то обновит процессор AMD на консоли. Аппаратное обеспечение Steam Deck, возможно, отстает в быстро растущей гонке портативных консолей, поскольку такие машины, как Ayaneo Kun и ASUS ROG Ally, работают на более мощных процессорах AMD и GPU. Поклонникам Steam Deck, возможно лучше подождать, пока Valve выпустит новую модель, особенно если они намерены запускать требовательные к ресурсам AAA игры, такие как Baldur's Gate 3 или грядущий Starfield.