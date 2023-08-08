Некоторые фанаты пригрозили бойкотировать книгу Bigby Presents: Glory of the Giants или даже саму D&D, когда выяснилось, что некоторые иллюстрации в ней были созданы искусственным интеллектом, полностью или частично.

Особенность искусственного интеллекта в том, что если вы потратите некоторое время на его обучение, в дальнейшем он сможет вам помогать. Есть несколько характерных ошибок ИИ, которые очень очевидны, и хотя вполне возможно генерировать изображения ИИ без этих контрольных сигналов, таких как искривленные руки, странные пропорции, которые кажутся правильными на первый взгляд - для этого определенно нужно приложить некоторые усилия. Если вы просто пропустите свое собственное изображение через ИИ "img2img", это легко определить.

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Иллюстрация до и после обработки ИИ

Илья Шипкин, проработавший с Wizards of the Coast (издатели Dungeons & Dragons) 14 лет, признался в Твиттере, что действительно использовал ИИ, чтобы довести до ума некоторые черновые рисунки, которые он нарисовал для книги. Легко понять, почему он мог это сделать; как художник, он вероятно, был рад поделиться своим энтузиазмом по поводу нового инструмента в своем наборе инструментов. К сожалению, он сделал это в Твиттере, где пользователи в целом негативно относятся к ИИ и особенно к искусству ИИ.

Твит Шипкина сейчас удален, но конечно многие сделали скриншоты. Его ответ только усилил скандал, и наконец, Wizards of the Coast были вынуждены признать возмущение сообщества. Компания опубликовала в Твиттере заявление, в котором говорится, что ей "стало известно" о том, что один из ее художников использовал ИИ при создании иллюстраций для книги, и что он в дальнейшем больше не будет использовать ИИ в своей работе.