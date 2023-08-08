Они просто еще не определились с датой и временем.

Еще 20 июня Маск вызвал Цукерберга на товарищеский поединок по смешанным единоборствам (ММА) между ними двумя. Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, на следующий день согласился на схватку, запросив время и место боя. С тех пор от Маска не было никаких новостей, что привело к тому, что Цукерберг заявил своим сотрудникам в июле, что он не уверен, что драка когда-либо состоится.

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Так было до августа, когда бесстрашный лидер X еще раз намекнул, что матч на арене состоится, но дата "все еще под вопросом" отчасти потому, что "завтра он сделает МРТ шеи и верхней части спины" и ему может потребоваться операция, прежде чем бой состоится. Узнаем на этой неделе."

Кроме того, ходят слухи, что 52-летний Маск тренируется с чемпионом UFC Джорджем Сен-Пьером и практиком бразильского джиу-джитсу Лексом Фридманом. 39-летний Цукерберг также продолжает тренироваться и, к его чести, выигрывал бои ММА. Все ставки на предпочитаемого победителя открыты, хотя с учетом молодости и реального боевого опыта Цукерберг может стать победителем - если матч когда-нибудь состоится, конечно.

Маск до сих пор предполагал, что бой состоится в октагоне Вегаса, популярной арене UFC, и что "все доходы пойдут на благотворительность для ветеранов".