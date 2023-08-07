Грядущий драйвер Intel i915 для Linux 6.6 принесет еще один заметный прирост игровой производительности на Arc A750/A770.

Пороговая настройка RPS (Render P-States и Requested Power States) обеспечила прирост на 10-15% на графических процессорах Intel в киберспортивных играх. В прошлом Team Blue выпустила несколько исправлений для оптимизации драйверов для геймеров Linux, каждое из которых предлагало аналогичные улучшения в популярных играх. Интересно, что эта оптимизация была сделана инженером Google Chrome OS, а не сотрудником Intel.

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Настройка RPS улучшила игровую производительность на 15 % в Vulkan и на 14,5 % в OpenGL. Civilization VI также получает хороший прирост на 11% при использовании OpenGL.

К сожалению, эти обновление RPS не повлияет на графические процессоры Arc dGPU или iGPU Xe-LPG.