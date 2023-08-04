Но такие устройства появятся нескоро. Причина этого в том, что PCIe Gen6 уже был намечен еще в 2022 году, а PCIe Gen7 находится в стадии разработки, с готовым проектом спецификации и ожидаемым выпуском окончательной спецификации в 2025 году.

Невероятная скорость передачи, обеспечиваемая последней версией стандарта PCIe, PCIe Gen5, к сожалению связана с сильным нагревом. Интерфейс потребляет много энергии, и проблемы с целостностью сигнала станут еще более актуальными с будущими версиями. Переход на оптический интерфейс может решить эти проблемы, но не устранит полностью проблемы с температурой. Устройства хранения данных PCIe предыдущего поколения, например, могли работать без системы охлаждения или с простым радиатором, но многие производители устройств хранения данных в 2023 году включают в комплект или рекомендуют активное охлаждение для своих твердотельных накопителей PCIe Gen5. Это связано с тем , что контроллеру SSD приходится обрабатывать все эти данные, и тенденция будет ускоряться.

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Однако скорость - не единственная потенциальная привлекательность технологии оптических соединений. Было показано, что замена электронов фотонами снижает требования к мощности межсоединений. Это, наряду с устранением электрического сопротивления этих соединений, также будет означать, что будет выделяться намного меньше отработанного тепла. В пресс-релизе PCI-SIG говорится об использовании оптических соединений для "более высокой производительности, более низкого энергопотребления, расширенного охвата и уменьшения задержки".

Президент и председатель PCI-SIG Эл Янес указывает, что возможный переход к оптическим технологиям был инициирован промышленностью. Чтобы увеличить импульс содания технологии, Янес пригласил всех членов PCI-SIG присоединиться к недавно созданной Optical Workgroup, чтобы продолжить разработку оптических межсоединений PCIe.



