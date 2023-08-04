В отчете у Seagate 10 ТБ ST10000NM0086 был самый высокий уровень отказов среди всех емкостей или отдельных моделей в прошлом квартале, а также самый большой квартальный прирост сбоев.

При просмотре и сравнении статистики в этих отчетах есть много вопросов, например, как рассчитывается годовая частота отказов (AFR), количество используемых дисков, конкретные модели и даже партии и т. д. Конечно, это несовершенная наука - старое доброе "везение" может быть фактором, который трудно, если вообще возможно измерить со 100% точностью.

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Тем не менее, эти отчеты дают нам много данных для изучения. Настораживает красный график, показывающий изменение между первым и вторым кварталами, в котором показатель AFR для жестких дисков емкостью 10 ТБ претерпел наибольший скачок. "Основные диски ( по размеру), которые являются факторами увеличения годовой частоты отказов в течение всего срока службы, - это диски емкостью 8 ТБ и 10 ТБ", - заявляет Backblaze.

Backblaze сообщает, что количество жестких дисков емкостью 10 ТБ (1124 штуки) в компании меньше, по сравнению с количеством дисков емкостью 8 ТБ (24 891 штука). Backblaze также отмечает, что показатель AFR за весь срок службы для всех дисков емкостью 8 ТБ увеличился с 1,42 % в первом квартале до 1,59 % во втором квартале, то есть почти на 12 %.

Если сравнить квартальные данные с общей частотой отказов моделей накопителей за последнее десятилетие (с 20 апреля 2013 года по 30 июня 2023 года), то AFR дисков Seagate емкостью 10 ТБ выглядит намного лучше - 2,24%. Однако они появились в компании всего несколько лет назад, поэтому приведенные выше графики несколько тревожны - они показывают, что частота отказов емкости 10 ТБ увеличивается с 0,99% в третьем квартале 2020 года до 12,31% в третьем квартале 2023 года.

"Беспокоит ли нас увеличение количества отказов дисков? Конечно, мы хотели бы, чтобы они были ниже, но неизбежная реальность бизнеса облачных хранилищ такова, что диски выходят из строя. За прошедшие годы мы наблюдали широкий диапазон показателей отказов для разных производителей, моделей и размеров дисков. Если вы не готовы к этому, вы потерпите неудачу", - заявляет Backblaze.

Следует также отметить, что этот отчет далек от осуждения Seagate. Из шести моделей дисков, у которых во втором квартале 2023 года не было ни одного сбоя, две были жесткими дисками Seagate (ST8000NM000A - диск емкостью 8 ТБ, и ST16000NM002J - модель емкостью 16 ТБ).

В конце концов, компания по облачному резервному копированию заявляет, что ее не очень беспокоит всплеск сбоев, "но мы также не зазнаемся. Мы будем продолжать следить за нашими системами, при необходимости принимать меры и делиться информацией которой мы можем".



