Переименование игры в Ждалкер отменяется

Недавно команда Xbox поделилась, что представит свой самый большой и яркий стенд на выставке Gamescom, которая запланирована на конец этого месяца в Кельне, Германия. Там будет 150 игровых станций с 30 новыми играми, а также фотосессии, конкурсы и специально построенный театр на 300 мест.

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Согласно сообщению, на стенде можно будет сыграть более чем в 25 игр, включая S.T.A.L.K.E.R.: Heart of Chernobyl от GSC Gameworld, Forza Motorsport Turn 10, Ara: History Untold от Oxide Game и Towerborne от Stoic. Среди некоторых мировых премьер и анонсов здорово, что посетители смогут получить первые впечатления об этих долгожданных играх.

Поклонникам последней части S.T.A.L.K.E.R ("Зов Припяти") пришлось ждать новой игры 14 лет. Учитывая многочисленные неудачи, с которыми столкнулась студия GSC при подготовке игры, приятно видеть, что она будет освещена на стенде Xbox.