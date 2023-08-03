Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
NVIDIA и еще 4 компании объединяются для создания 3D-альянса с открытым исходным кодом
Одна из самых больших проблем при создании игровых модов связана с преобразованием форматов, особенно для 3D-моделей и анимации.

реклама

На протяжении десятилетий существовало множество форматов для представления 3D-моделей, сцен и данных анимации, и точный формат, который требуется для любой конкретной игры, может быть совершенно уникальным.

реклама

Чтобы избежать такого беспорядка, необходимы свободные и открытые стандарты. Этот стандарт предложил сейчас Альянс для OpenUSD, или сокращенно AOUSD. AOUSD - это новая группа, состоящая из таких компаний как Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA, и организованная консорциумом Joint Development Foundation Linux Foundation. Она направлена на продвижение использования и принятия формата OpenUSD разработчиками, работающими с данными 3D-сцен.

По словам AOUSD, OpenUSD - это "высокопроизводительная технология описания 3D-сцен". Другими словами это формат файла для 3D-сцен. Однако, он невероятно мощный - он не только содержит обычные данные, такие как трехмерная геометрия, анимационные скелеты и дескрипторы материалов, а также может хранить физические, механические и электрические свойства объектов.

Именно это свойство делает OpenUSD идеальным форматом не только для предварительно обработанного видеоконтента, такого как фильмы и телевидение, но также и для приложений САПР, виртуальной реальности и работы с метавселенной (например, Omniverse от NVIDIA), а также для видеоигр. Epic Games (создатели Unreal Engine и Unity Weta Tools) высказались по поводу альянса в целом положительно.

Поддержка Linux Foundation может привести к тому, что OpenUSD станет в будущем стандартом ISO. Если это произойдет, OpenUSD станет стандартом де-факто для данных 3D-сцен практически во всех приложениях.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#стандарты #aousd #linux foundation
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
66
Появились фотографии разорванной внутренним взрывом американской САУ M109A6 Paladin на СВО
9
Авторы Genshin Impact заработали минимум $8 миллиардов за все время
+
В Беларуси заметили 14-ю колонну ЧВК "Вагнер" после долгого перерыва, на фурах измененные контейнеры
1
Украина показала свою машину для разминирования, но не может потянуть ее серийный выпуск
11
Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ прошёл сертификацию FCC
1
Военный эксперт рассказал, что украинские дроны Magura V5 могут уничтожать лучшие корабли ВС РФ
+
Боец ЧВК Вагнер похвастался журналистам планами по атаке на Польшу
11
Глава ОВА: портовая инфраструктура под Одессой горит после взрывов
1
Финны заплатят США почти 385 млн долларов за модернизацию РСЗО M270
+
Модернизированные МиГ-31 отправлены Минобороны РФ, чем это обернётся для ВСУ
2
Ланцет одной атакой "дотянулся" до украинского БТР-4 Буцефал и натовского YPR-765, поразив обоих
+
ЧВК "Вагнер" возводит фортификации на "Осиповичском" полигоне
1
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
2
Midjourney показала как бы мог выглядеть состав Совета джедаев в новых «Звездных войнах»
1
Процессоры Intel Lunar Lake будут иметь 8 графических ядер Battlemage Xe
+
СМИ: проукраинская позиция Польши завела страну в тупик
+
Наёмники ВСУ сняли видео пролёта российского Су-34 над своими позициями на сверхмалой высоте
+
В Украине демографический кризис: скоро пенсионеров станет больше, чем работающих граждан
4
Выручка AMD во втором квартале сократилась на 18%, но оказалась выше ожиданий
+

Популярные статьи

"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
22
О том как продавец с AliExpress прислал моему знакомому 2 видеокарты GTX 1080 Ti по цене 1
13
Большое тестирование 11 видеокарт или сказ о том, как nVidia получила корону короля кривых драйверов
42
О западных санкциях спустя полтора года - реальные потери и скрытые выгоды для России
29
Samsung Galaxy Watch 6 против Galaxy Watch 6 Classic: как не ошибиться с выбором
+
DmC: Devil May Cry: слэшер классической школы
1
Преимущества системы минирования «Земледелие» и использование её на СВО
+
Как «невидимая» Storm Shadow стала провалом ВСУ, и почему армия РФ легко сбивает ракеты за $1 млн
14
"Трое из Phanteks" - тест и обзор Phanteks Polar Bole S4, Polar Bole S5 и Polar Bole T6
5
В Нигере пророссийские демонстрации распространяются по всей стране, а Европа угрожает вторжением
12

Сейчас обсуждают

Shroud Solo
18:49
Умник как ты думаешь ты умнее или эксперты которые создают эту ракету?
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:48
Панцирь бесполезен против крылатых ракет только можеть сбивать 3 из 6 ракет хаймерса а тот же штормшадоу спокойно смог пролететь рядом с панциром и при всём этом панцирь выпустил по шторм шадоу 2 раке...
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:45
Вратник ты что эксперт?
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Shroud Solo
18:44
Такие ракеты запоминают местоположение рлс поэтому это бесполезно
"Охотник на С-400": США принимают на вооружение новейшую ПРР AGM-88G с дальностью 300 км
Дерун
18:39
вижу ты фотошопить умеешь
Командир «Вагнера» Брест посоветовал прибалтам привести в боевую готовность все свои 4 танка
Yilec
18:37
Пусть скушает китайских грибов. Всё ей станет ясно. 🙂
Министр финансов США озадачена решением агентства Fitch понизить кредитный рейтинг США
Дядя Z
18:37
да нет Россия должна была силу демострировать,в конце 90-х страна на краю пропасти стояла и её щас только подправили.Зерновая сделка-это поставки пиндосами многотонного оружия по морю-это прикрытие зе...
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
A224
18:37
windows 6.0 которую назвали вистой охренительна. интерфейс просто обалденный нереальной красоты. а после первого сервиспака даже и стабильна. но жрала ресурсов нормально тогда. там даже видео можно бы...
Вспоминаю все Windows на моем ПК — от Windows 95 до Windows 11 или от любви до ненависти
Михаил Barash Андреев
18:35
Особенно "насрать" Кипру, туриндустрия которого на 30-40% зависела от руссо туристо. )
Турпоток из России в Европу обвалился на 90 %
Дядя Z
18:34
борель чмо
Глава Евродипломатии Боррель призвал страны G20 посодействовать в возобновлении Россией участия в «зерновой сделке»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем