Одна из самых больших проблем при создании игровых модов связана с преобразованием форматов, особенно для 3D-моделей и анимации.

На протяжении десятилетий существовало множество форматов для представления 3D-моделей, сцен и данных анимации, и точный формат, который требуется для любой конкретной игры, может быть совершенно уникальным.

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Чтобы избежать такого беспорядка, необходимы свободные и открытые стандарты. Этот стандарт предложил сейчас Альянс для OpenUSD, или сокращенно AOUSD. AOUSD - это новая группа, состоящая из таких компаний как Pixar, Adobe, Apple, Autodesk и NVIDIA, и организованная консорциумом Joint Development Foundation Linux Foundation. Она направлена на продвижение использования и принятия формата OpenUSD разработчиками, работающими с данными 3D-сцен.

По словам AOUSD, OpenUSD - это "высокопроизводительная технология описания 3D-сцен". Другими словами это формат файла для 3D-сцен. Однако, он невероятно мощный - он не только содержит обычные данные, такие как трехмерная геометрия, анимационные скелеты и дескрипторы материалов, а также может хранить физические, механические и электрические свойства объектов.

Именно это свойство делает OpenUSD идеальным форматом не только для предварительно обработанного видеоконтента, такого как фильмы и телевидение, но также и для приложений САПР, виртуальной реальности и работы с метавселенной (например, Omniverse от NVIDIA), а также для видеоигр. Epic Games (создатели Unreal Engine и Unity Weta Tools) высказались по поводу альянса в целом положительно.

Поддержка Linux Foundation может привести к тому, что OpenUSD станет в будущем стандартом ISO. Если это произойдет, OpenUSD станет стандартом де-факто для данных 3D-сцен практически во всех приложениях.