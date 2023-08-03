Немецкий сайт компьютерной техники ComputerBase.de решил повторно протестировать энергопотребление нескольких графических процессоров после перехода на новый монитор 4K 144 Гц и заметил, что это резко снизило энергопотребление карты Radeon в режиме ожидания в их тестовой системе.

Одна из проблем, с которой некоторые люди сталкивались в отношении видеокарт AMD Radeon RX 7000-й серии на базе RDNA 3, связана с относительно высоким энергопотреблением в режиме ожидания, порядка 100 Вт.

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Оказывается, для решения этой проблемы нужно просто включить поддержку дисплея с переменной частотой обновления (VRR).

Это открытие в редакции ComputerBase было результатом того, что новый дисплей по умолчанию работал с FreeSync из-за драйвера AMD, несмотря на то, что параметр Windows "Переменная частота обновления" был отключен. ComputerBase провела исследование и обнаружила, что включение VRR снижает энергопотребление на картах Radeon RDNA 2 и RDNA 3.

Результаты довольно интересные. Как Radeon RX 7900 XTX, так и Radeon RX 6800 XT показали резкое снижение энергопотребления в режиме простоя с одним подключенным монитором UHD с частотой 144 Гц. Карта RDNA 3 также показала резкое снижение энергопотребления во всех остальных тестах, которые они выполняли, хотя и не такое резкое, как падение на 81% в сценарии с одним монитором.

Конечно, как указывает ComputerBase, энергопотребление RX 7900 XTX выше, чем у конкурента NVIDIA GeForce RTX 4080, который предлагает аналогичную производительность в большинстве игр. Однако, GPU AMD работает в невыгодных условиях; RX 7900 XTX немного больше как по площади кристалла, так и по размеру памяти по сравнению с графическим процессором AD103 в RTX 4080.

Настоящим аутсайдером в новом тестировании ComputerBase является Arc A770, который не только показывает более высокое энергопотребление в новом тестировании с последним драйвером, но и в целом потребляет больше энергии по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti с аналогичной производительностью. Графический процессор Intel ACM-G10 на самом деле довольно большой, и в этом сравнении он также находится в невыгодном положении.