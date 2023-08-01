Процессоры AMD нового поколения Zen 5 были обнаружены в базах данных MilkyWay и Eienstien Home.

Первый чип - 8-ядерный Ryzen 7 8700X (или 8800X) с 16 потоками. Это инженерный образец из семейства 26 (Zen 5), степпинг 0. ЦП имеет 1024 КБ кэш-памяти второго уровня на ядро. Он установлен в систему с 32 ГБ памяти DDR5 и обеспечивает 1 миллиард операций в секунду.

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Другой SKU является представителем семейства Strix Point. Strix Point придет на смену Phoenix Point ориентировочно в конце 2024 года. Используя базовую архитектуру Zen 5 и графический движок RDNA 3.5, он будет использоваться в ноутбуках нижнего и среднего ценового сегмента. Обнаруженный инженерный образец имеет 12 ядер Zen 5 и 16 вычислительных блоков (CU) RDNA 3.5. В дополнение к 12 ядрам Zen 5 и 16 графическим блокам Strix Point будет иметь специальный блок ускорения искусственного интеллекта, основанный на архитектуре XDNA.

iGPU будет иметь 768 потоковых процессоров с тактовой частотой от 2,5 до 3 ГГц. К Strix Point присоединится Strix Halo. Это будет дизайн чиплета с 16 ядрами Zen 5 на двух ПЗС-матрицах имеющий 2560 потоковых процессоров. Strix Point уже подтвержден как преемник Phoenix Point с процессорными ядрами Zen 5 и iGPU RDNA 3+.